Com final arrasador, Inter de Milão vira e estreia com vitória sobre a Fiorentina no Campeonato Italiano

Na estreia do Campeonato Italiano, a Inter de Milão começou bem. Em casa, os nerazzurris venceram a Fiorentina por 4 a 3. Martínez, Lukaku, D'Ambrosio e Checcherini, contra, garantiram o triunfo dos mandantes, enquanto Kouame, Castrovilli e Chiesa balançaram as redes para os visitantes.GRANDE ATUAÇÃOApesar da derrota, Franck Ribéry fez uma grande partida. O francês deu duas assistências, mas acabou cansando no final. Após sua saída, a Fiorentina tomou dois gols.