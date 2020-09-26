Com final arrasador, Inter de Milão vira e estreia com vitória sobre a Fiorentina no Campeonato Italiano

Na estreia do Campeonato Italiano, a Inter de Milão começou bem. Em casa, os nerazzurris venceram a Fiorentina por 4 a 3. Martínez, Lukaku, D'Ambrosio e Checcherini, contra, garantiram o triunfo dos mandantes, enquanto Kouame, Castrovilli e Chiesa balançaram as redes para os visitantes.GRANDE ATUAÇÃOApesar da derrota, Franck Ribéry fez uma grande partida. O francês deu duas assistências, mas acabou cansando no final. Após sua saída, a Fiorentina tomou dois gols.
A DUPLA DE SEMPRELautaro Martínez e Lukaku, mais uma vez, garantiram a vitória da Inter de Milão. Cada um marcou um gol e ambos foram importantes no triunfo.
BANCO DIFERENTECom dois gols em dois minutos, aos 42 e 44, a Inter de Milão soube aproveitar seu banco. Hakimi e Sánchez deram as assistências dos gols feitos no fim da partida.