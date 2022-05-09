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Com fim de votação popular, Atlético-MG irá anunciar vencedor do 'Manto da Massa'

Após encerramento de votação popular, anúncio de uniforme vencedor será no canal do clube, no YouTube...

Publicado em 09 de Maio de 2022 às 20:34

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2022 às 20:34
Nesta segunda-feira (09 de maio), o Atlético-MG anunciou o encerramento da votação popular para a escolha do vencedor da terceira edição do concurso 'Manto da Massa'. A iniciativa, que começou há dois anos, consiste na produção de um uniforme oficial do clube, baseado em um projeto artístico elaborado por um torcedor ou torcedora.Dessa vez, assim como nas outras edições, treze protótipos foram selecionados como finalistas, entrando, então, em votação popular durante os últimos dias.O uniforme vencedor será revelado na próxima terça-feira (10 de maio), às 13h13, em transmissão ao vivo, veiculada pela GaloTV, o canal do clube, no YouTube.O fruto do concurso, que gerou grande engajamento nas edições anteriores, é tratado com muito carinho pelo torcedor atleticano. No último ano, por exemplo, foram vendidas mais de 120 mil camisas, entregues em território nacional e internacional.
Crédito: Trezeprojetosdisputamotítulodeterceiro'MantodaMassa'-(Divulgação/Atlético-MG

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