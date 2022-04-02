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Com festa da torcida e 21 mil ingressos vendidos, São Paulo encerra preparação para final

O Tricolor paulista encerrou sua preparação para o último jogo, válido pela final do Campeonato Paulista, em treino aberto no Estádio do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 11:25

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 11:25

Com festa da torcida, o São Paulo vendeu 21 mil ingressos para a última preparação antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, em um treino aberto realizado no Estádio do Morumbi. A torcida cantou e apoiou a equipe durante todo treinamento, em determinados momentos, gritou os nomes de Muricy, Luciano e Rogério Ceni. O treinamento contou também com a presença de Walce, que está afastado há dois anos devido a uma lesão no joelho. O jogador ficou na beira do gramado e realizou alguns treinamentos com bola.Movidos a gritos da torcida, o restante do elenco treinou troca de passes e marcação individual. Em outra etapa, as equipes foram divididas em dois times e realizaram um treinamento de onze contra onze. A parte final do treinamento foi marcada por um treinamento rápido de cobrança de pênaltis.Os jogadores deixaram o gramado aos aplausos. Rogério Ceni, por sua vez, teve seu nome ovacionado pela torcida.O São Paulo enfrentará o Palmeiras no próximo domingo (3), às 16h, no Allianz Parque. A equipe busca seu bicampeonato e o primeiro estadual sob o comando de Rogério Ceni.
Crédito: SãoPauloencerraapreparaçãoparaafinalcom21miltorcedoresemtreinoaberto(IzabellaGiannola/LANCE!

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