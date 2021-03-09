Com febre, Léo é desfalque no treino do São Paulo e faz teste de Covid-19

O São Paulo teve um desfalque na reapresentação desta terça-feira (09), no CT da Barra Funda. O lateral e zagueiro Léo apresentou febre e dores no corpo, portanto ficou de fora do trabalho com o restante do elenco.
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Assim como os companheiros, Léo realizou exames de testagem do novo coronavírus. O São Paulo aguarda os resultados dos exames.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Vale ressaltar que o Tricolor vem sendo um clube modelo com relação a proteção contra a Covid-19. Somente os volantes Tchê Tchê e Hernanes e o atacante Toró, foram infectados com a doença desde o começo da pandemia.
O São Paulo vem em boa fase no começo do Paulistão. Até o momento, o Tricolor tem sete pontos conquistados, com duas vitórias (Inter de Limeira e Santos) e um empate (Botafogo-SP). O time está na liderança do Grupo B, com sete pontos, empatado com a Ferroviária.