Com favoritismo, Alemanha tenta primeira vitória na Liga das Nações contra a Suíça

Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP

A Alemanha chega para a segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações com um baque: o gol espanhol que sacramentou o empate em 1x1 no último lance. Porém, a seleção comandada por Joachim Low tem a chance de se recuperar diante da Suíça, que perdeu na partida de estreia para a Ucrânia.O jogo, que será realizado no domingo, às 15h45, é uma oportunidade para a Alemanha se recuperar do "leve abatimento" após o empate tardio sofrido. A expressão foi usada pelo próprio Low em coletiva antes da partida:

- É claro que estamos um pouco abatidos, mas vimos várias coisas positivas. Eu gosto da maneira como a Espanha joga, um estilo muito técnico. Seguem um plano e eu gosto das partidas contra eles - disse.

Por outro lado, a Suíça não tem o menor receio de admitir que a Alemanha é favorita para a partida. O técnico Vladimir Petkovic jogou a responsabilidade para os adversários, mas disse que quer manter o estilo de jogo independentemente do oponente. Um desfalque quase certo é o do lateral-direito Mbabu, que não participou do treino neste sábado.

- A Alemanha é favorita. Não só contra nós, mas contra quase todos os adversários. Nós queremos manter nosso estilo de jogo, mesmo contra a Alemanha, jogar nosso jogo - afirmou Petkovic.

A Alemanha possui um ótimo retrospecto na história das partidas contra a Suíça: foram 36 vitórias e apenas nove derrotas em 51 jogos, com seis empates. Porém, a Suíça ganhou a última partida entre as duas equipes por 5x3, em 2012.

Prováveis escalações:

Alemanha: Trapp; Kehrer, Rüdiger, Emre Can, Süle e Gosens; Gundogan, Kroos e Draxler; Timo Werner e Sané