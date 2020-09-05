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Com favoritismo, Alemanha tenta primeira vitória na Liga das Nações contra a Suíça

Após derrota para a Ucrânia na estreia, técnico suíço Vladimir Petkovic jogou a responsabilidade para os alemães: 'Favoritos contra quase todos os adversários'...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 10:40

LanceNet

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Publicado em 

05 set 2020 às 10:40
Crédito: THOMAS KIENZLE / AFP
A Alemanha chega para a segunda rodada do Grupo 4 da Liga das Nações com um baque: o gol espanhol que sacramentou o empate em 1x1 no último lance. Porém, a seleção comandada por Joachim Low tem a chance de se recuperar diante da Suíça, que perdeu na partida de estreia para a Ucrânia.O jogo, que será realizado no domingo, às 15h45, é uma oportunidade para a Alemanha se recuperar do "leve abatimento" após o empate tardio sofrido. A expressão foi usada pelo próprio Low em coletiva antes da partida:
- É claro que estamos um pouco abatidos, mas vimos várias coisas positivas. Eu gosto da maneira como a Espanha joga, um estilo muito técnico. Seguem um plano e eu gosto das partidas contra eles - disse.
Por outro lado, a Suíça não tem o menor receio de admitir que a Alemanha é favorita para a partida. O técnico Vladimir Petkovic jogou a responsabilidade para os adversários, mas disse que quer manter o estilo de jogo independentemente do oponente. Um desfalque quase certo é o do lateral-direito Mbabu, que não participou do treino neste sábado.
- A Alemanha é favorita. Não só contra nós, mas contra quase todos os adversários. Nós queremos manter nosso estilo de jogo, mesmo contra a Alemanha, jogar nosso jogo - afirmou Petkovic.
A Alemanha possui um ótimo retrospecto na história das partidas contra a Suíça: foram 36 vitórias e apenas nove derrotas em 51 jogos, com seis empates. Porém, a Suíça ganhou a última partida entre as duas equipes por 5x3, em 2012.
Prováveis escalações:
Alemanha: Trapp; Kehrer, Rüdiger, Emre Can, Süle e Gosens; Gundogan, Kroos e Draxler; Timo Werner e Sané
Suíça: Sommer; Zuber (Benito), Rodríguez, Akanji, Elvedi e Widmer (Lang); Vargas, Xhaka, Sow e Embolo; Seferovic

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