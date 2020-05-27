Com falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha Berlin

O RB Leipzig e o Hertha Berlin empataram em 2 a 2 pela 28ª rodada da Bundesliga. Grujic e Piatek marcaram para os visitantes, enquanto Klostermann e Schick fizeram os gols do time da casa.
VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA
FALHA FEIAJarstein teve uma falha feia. O goleiro do Hertha Berlin aceitou um chute de fora da área de Schick. A bola passou por debaixo do guarda-redes e entrou devagar.
MAIS UMA BOA ATUAÇÃO No dia do seu aniversário, Matheus Cunha teve boa atuação novamente. Ele sofreu o pênalti que originou o segundo gol do Hertha Berlin na partida.
UM A MENOSAos 18 minutos do segundo tempo, Halstenberg foi expulso. Ele havia tomado o primeiro cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo. Com isso, o RB Leipzig ficou com um a menos e teve que recuar.
PENALIZADO PELA COVARDIANagelsmann, treinador do Leipzig, foi penalizado por recuar o time. Werner e Schick foram sacados da partida aos 34 minutos do segundo tempo e entraram Orban, zagueiro, e Wolf, volante. Como já tinha um a menos, o time da casa recuou ainda mais.
CHANCE PERDIDAO Leipzig perdeu a chance de ultrapassar o Borussia Dortmund e assumir a segunda colocação. Com isso, continuaram no terceiro lugar, enquanto o Hertha Berlin é o 10º.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 29ª rodada da Bundesliga, o Hertha Berlin recebe o Augsburg no próximo sábado (30), às 10h30 (Brasília). Por outro lado, o RB Leipzig viaja para enfrentar o Colônia na segunda feira (1), às 15h30 (Brasília).