Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com falha do goleiro, RB Leipzig empata com o Hertha Berlin

Time da casa perdeu a chance de assumir a segunda colocação da Bundesliga.
Brasileiro Matheus Cunha teve mais uma boa atuação...
LanceNet

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:29

Crédito: Alexander HASSENSTEIN / POOL / AFP
O RB Leipzig e o Hertha Berlin empataram em 2 a 2 pela 28ª rodada da Bundesliga. Grujic e Piatek marcaram para os visitantes, enquanto Klostermann e Schick fizeram os gols do time da casa.
VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA BUNDESLIGA
FALHA FEIAJarstein teve uma falha feia. O goleiro do Hertha Berlin aceitou um chute de fora da área de Schick. A bola passou por debaixo do guarda-redes e entrou devagar.
MAIS UMA BOA ATUAÇÃO No dia do seu aniversário, Matheus Cunha teve boa atuação novamente. Ele sofreu o pênalti que originou o segundo gol do Hertha Berlin na partida.
UM A MENOS​Aos 18 minutos do segundo tempo, Halstenberg foi expulso. Ele havia tomado o primeiro cartão amarelo nos acréscimos do primeiro tempo. Com isso, o RB Leipzig ficou com um a menos e teve que recuar.
PENALIZADO PELA COVARDIANagelsmann, treinador do Leipzig, foi penalizado por recuar o time. Werner e Schick foram sacados da partida aos 34 minutos do segundo tempo e entraram Orban, zagueiro, e Wolf, volante. Como já tinha um a menos, o time da casa recuou ainda mais.
CHANCE PERDIDAO Leipzig perdeu a chance de ultrapassar o Borussia Dortmund e assumir a segunda colocação. Com isso, continuaram no terceiro lugar, enquanto o Hertha Berlin é o 10º.
PRÓXIMOS COMPROMISSOSPela 29ª rodada da Bundesliga, o Hertha Berlin recebe o Augsburg no próximo sábado (30), às 10h30 (Brasília). Por outro lado, o RB Leipzig viaja para enfrentar o Colônia na segunda feira (1), às 15h30 (Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados