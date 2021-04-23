Com falha do goleiro Leno, Everton vence o Arsenal pelo Inglês e segue na briga por vaga na Champions

Nesta sexta-feira, o Arsenal recebeu o Everton no Emirates Stadium, em Londres, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória da equipe do Everton por 1 a 0, com gol contra do goleiro do Arsenal Bernd Leno.
ARSENAL ATACADurante a primeira etapa, o Arsenal conseguiu um bom volume de ataque, e teve 59% da posse de bola. A equipe londrina criou seis finalizações durante os 45 minutos iniciais, mas viu cinco de seus chutes sendo travados pela defesa do Everton.
EVERTON TENTAAssim como o Arsenal, o Everton também teve um bom volume de jogo ofensivo durante a primeira etapa. Foram sete finalizações para a equipe visitante, e apenas uma foi ao gol, com o restante indo para fora ou sendo travada.
VAR ACIONADOUm lance que chamou ao atenção durante a segunda etapa foi quando, aos sete minutos, o meio-campista Dani Ceballos foi derrubado dentro da área. Em revisão feita pelo árbitro de vídeo, foi constatado que não houve toque para marcação de pênalti.
ABRIU O PLACARA chance do Everton vencer a partida chegou na segunda etapa quando, aos 31 minutos, a equipe visitante criou uma boa oportunidade de gol com Richarlison. O brasileiro finalizou, e em falha estranha do goleiro Bernd Leno, a bola entrou.
SEQUÊNCIAO Arsenal enfrenta o Villarreal às 16h (de Brasília) desta quinta-feira pelas semifinais da Europa League. O Everton, por sua vez, enfrenta o Aston Villa no próximo sábado, às 16h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.