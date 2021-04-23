  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Com falha do goleiro Leno, Everton vence o Arsenal pelo Inglês e segue na briga por vaga na Champions
Com falha do goleiro Leno, Everton vence o Arsenal pelo Inglês e segue na briga por vaga na Champions

Após erro do goleiro em finalização de Richarlison, Everton vence por 1 a 0 em Londres e deixa o Arsenal para trás na tabela do Inglês...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 17:52

LanceNet

23 abr 2021 às 17:52
Crédito: JOHN WALTON / POOL / AFP
Nesta sexta-feira, o Arsenal recebeu o Everton no Emirates Stadium, em Londres, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O confronto terminou com vitória da equipe do Everton por 1 a 0, com gol contra do goleiro do Arsenal Bernd Leno.
Veja a tabela do InglêsARSENAL ATACADurante a primeira etapa, o Arsenal conseguiu um bom volume de ataque, e teve 59% da posse de bola. A equipe londrina criou seis finalizações durante os 45 minutos iniciais, mas viu cinco de seus chutes sendo travados pela defesa do Everton.
EVERTON TENTAAssim como o Arsenal, o Everton também teve um bom volume de jogo ofensivo durante a primeira etapa. Foram sete finalizações para a equipe visitante, e apenas uma foi ao gol, com o restante indo para fora ou sendo travada.
VAR ACIONADOUm lance que chamou ao atenção durante a segunda etapa foi quando, aos sete minutos, o meio-campista Dani Ceballos foi derrubado dentro da área. Em revisão feita pelo árbitro de vídeo, foi constatado que não houve toque para marcação de pênalti.
ABRIU O PLACAR​A chance do Everton vencer a partida chegou na segunda etapa quando, aos 31 minutos, a equipe visitante criou uma boa oportunidade de gol com Richarlison. O brasileiro finalizou, e em falha estranha do goleiro Bernd Leno, a bola entrou.
SEQUÊNCIA​O Arsenal enfrenta o Villarreal às 16h (de Brasília) desta quinta-feira pelas semifinais da Europa League. O Everton, por sua vez, enfrenta o Aston Villa no próximo sábado, às 16h (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Inglês.

Tópicos Relacionados

arsenal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

