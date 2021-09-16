Com falha de Volpi, São Paulo perde para o Fortaleza e está eliminado da Copa do Brasil

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil após perder para o Fortaleza, por 3 a 1, no Castelão, nesta quarta-feira. Os gols da partida foram marcados por Ronald, Henríquez e David para o Leão do Pici, enquanto Gabriel Sara descontou para o Tricolor.

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CONFIRA O CHAVEAMENTO DA COPA DO BRASIL FORTALEZA COMEÇA MELHOR E PIKACHU PERDE GRANDES CHANCESO jogo começou com as duas equipes tentando propor o jogo e com intensas disputas no meio-campo. A primeira chance de perigo aconteceu aos sete minutos. Volpi errou na saída de bola e deu escanteio ao Leão. Na cobrança, Crispim lançou para Yago Pikachu, que bateu de primeira, rasteiro, para fora.

Logo depois, mais uma chance perdida pelo ala. Após cruzamento de Romarinho, Pikachu chegou batendo de frente para o gol, mas Rigoni conseguiu colocar o pé e desviou para escanteio.

TRICOLOR PAULISTA RESPONDE COM RIGONIConforme o jogo acontecia, o São Paulo melhorou na partida e perdeu uma grande chance com 19 minutos. Rigoni recebeu em ótimas condições para abrir o placar. O argentino invadiu a área, chutou rasteiro e Felipe Alves fez ótima defesa para evitar o gol.

SÃO PAULO VACILA, VOLPI FALHA E FORTALEZA ABRE O PLACARO Fortaleza continuava marcando o São Paulo na pressão. E foi em um desses lances que o Leão abriu o placar. Aos 20 minutos, Liziero errou o passe para Benítez, e Ronald interceptou. O volante chutou de fora da área, a bola passou embaixo do goleiro Tiago Volpi e morreu no fundo do gol.

Após o gol marcado, o jogo abaixou de temperatura, sem muitas chances de gols para ambas as equipes. O Fortaleza aguardava mais o São Paulo, que por sua vez, não conseguia levar perigo ao gol de Felipe Alves, com muitas dificuldades na armação das jogadas. ETAPA FINAL COMEÇA COM O SÃO PAULO TENTANDO MAIS O ATAQUESão Paulo e Fortaleza vieram com alterações para o segundo tempo. Buscando melhorar o ataque, Crespo colocou Luciano na vaga de Eder e o Tricolor conseguiu chegar mais ao ataque. Com sete minutos, Luciano tentou o passe de primeira para Igor Vinicius, mas a bola saiu longa e ficou com Felipe Alves.

Dois minutos depois, Reinaldo recebeu próximo à linha lateral e tentou o cruzamento longo para a segunda trave, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 16, Benítez tocou para Rodrigo Nestor, que, da entrada da área, bateu por cima da meta do Fortaleza.

FORTALEZA MELHORA E TEM GOL ANULADO POR IMPEDIMENTO Com o passar do tempo, o Fortaleza voltou a controlar a partida e chegou com perigo aos 17 minutos. David recebeu longo lançamento, deixoi a bola quicar e soltou a bomba de perna esquerda. A bola foi desviada por Arboleda e saiu por cima do gol de Volpi.

Logo depois, com 20 minutos, Volpi rebateu chute, e o gol saiu no rebote após um belo chute de TInga. A arbitragem marcou impedimento de Wellington Paulista por atrapalhar a ação do goleiro são-paulino. E não parou por aí. Cinco minutos depois, Ederson roubou a bola de Benitez, invadiu a área e bateu cruzado, para uma linda defesa de Tiago Volpi, evitando o segundo gol do Leão.

HENRÍQUEZ MARCA O SEGUNDO DO FORTALEZA E AMPLIA VANTAGEMO jogo estava controlado para o Fortaleza, que confirmou a superioridade na partida aos 36 minutos. Deivid recebeu de Yago Pikachu e cruzou na medida para Henríquez, de cabeça, anotar o segundo e praticamente sacramentar a classificação do Leão do Pici.

DAVID MARCA O TERCEIRO DO FORTALEZA E SARA DIMINUI PARA O SÃO PAULOE cabia mais para o Fortaleza. Aos 46 minutos, David recebeu lançamento no contra-ataque, driblou Arboleda e tocou na saída de Volpi para selar a classificação.

Antes do fim da partida, aos 49, Reinaldo bateu falta rasteira e após bate-rebate, Gabriel Sara encheu a bomba para diminuir o placar.

Fim de jogo no Castelão e classificação do Fortaleza.

FORTALEZA 3 X 1 SÃO PAULOLocal: CastelãoData e horário: 15 de setembro de 2021, às 21h30Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Gols: Ronald (20'/1ºT) (1-0), Henríquez (36'/2ºT) (2-0), David (46'/2ºT), Gabriel Sara (49'/2ºT) (3-1)Cartões amarelos: David (FOR)Cartões vermelhos: ​FORTALEZAFelipe Alves; Tinga, Matheus Jussa e Titi; Yago Pikachu, Ronald (Jackson, aos 40'/2ºT), Ederson e Lucas Crispim (Bruno Melo, aos 18'/2ºT); Romarinho (David, Intervalo), Edinho (Matheus Vargas, Intervalo) e Wellington Paulista (Henríquez, aos 24'/2ºT). Técnico: Juan Vojvoda.