Com experiência de Azpilicueta, Chelsea vai em busca do único título que falta na galeria de troféus

O Chelsea entra em campo nesta quarta-feira para tentar garantir vaga na final e enfrentar o Palmeiras na decisão do Mundial de Clubes. Derrotado em 2012 pelo Corinthians, os Blues querem o título inédito da competição e contam com a experiência do único jogador do elenco atual que esteve no torneio continental há 10 anos: Azpilicueta.+ Pifou o secador? Palmeiras bate o Al Ahly e vai para a final do Mundial

Título que falta na galeriaNão é novidade o menor apreço dos clubes europeus pelo Mundial de Clubes da Fifa. Quando o torneio é realizado, as equipes do Velho Continente estão na metade de suas temporadas, com outros jogos importantes além do torneio continental. Nas últimas semanas, Thomas Tuchel admitiu que a competição 'ocupava 0% dos pensamentos'.

Contudo, a conquista do torneio é sim um desejo do clube para completar a galeria de troféus. Os Blues já conquistaram todos os títulos oficiais possíveis ao longo da história, menos o Mundial de Clubes. O gosto amargo da derrota para o Corinthians em 2012 há 10 anos pode motivar a equipe. Mason Mount, meia do time, revelou ter assistido à final da Libertadores.

- Eu assisti ao jogo com o Thiago (Silva) e o Jorginho. Palmeiras me pareceu um time muito agressivo, com fome de vitória. Parecem uma equipe muito boa. Venceram a final e mostraram muito coração. O Chelsea nunca ganhou o torneio, e nós queremos vencer, como qualquer competição que disputamos - disse Mount ao site oficial do Chelsea.

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Chelsea 2012 x Chelsea 2022Quase 10 anos separam as duas únicas conquistas do Chelsea na Champions League. No Mundial daquele ano, o clube tinha grandes jogadores e lendas do clube, como Petr Cech, Ashley Cole e Frank Lampard. Na época, no entanto, o clube trocou de treinador há poucas semanas do torneio. Saiu o campeão da Champions, Roberto Di Matteo e entrou o espanhol Rafa Benítez.

Para o Mundial deste ano, o Chelsea já chega com um técnico com mais de um ano de trabalho. Contratado em janeiro de 2021, Thomas Tuchel levou a equipe ao título da Champions League, além do vice-campeonato da Copa da Inglaterra. O alemão, porém, não comanda a equipe na estreia contra o Al Hilal, por ter testado positivo para covid-19 no último sábado.

A equipe hoje também conta com grandes jogadores, como Lukaku, Kanté e Thiago Silva. Outros atletas menos badalados fazem grande temporada e tiveram destaque, como o zagueiro Antonio Rudiger e o atual melhor goleiro do mundo Edouard Mendy. Mas Tuchel aposta também nos jovens equipe, como Reece James, Mason Mount, Kai Havertz e Cristian Pulisic.

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Liderança de AzpilicuetaRevelado pelo Osasuna, Azpilicueta se destacou pelo Olympique de Marselha no início da última década e foi comprado pelo Chelsea em agosto, logo após a conquista da Champions. Logo na primeira temporada, o lateral jogou 48 partidas, mas ganhou a titularidade indiscutível apenas na temporada seguinte, substituindo Ashley Cole, sob comando de José Mourinho.

Aos 32 anos, Azpilicueta é atualmente o jogador mais longevo do elenco dos Blues. O lateral espanhol é o único que esteve presente na final do Mundial em 2012 e participará do torneio novamente pela equipe em 2022. Na decisão contra o Corinthians, o atleta jogou pouco mais de 10 minutos. Hoje, o defensor já soma mais de 450 partidas e nove gols marcados pela equipe.

Após a saída de Gary Cahill, em 2018, Azpilicueta assumiu a braçadeira de capitão do time e não soltou mais. Dentro de campo, é um líder com muita intensidade e cobrança sobre os companheiros. Sem habilidades técnicas excepcionais, o espanhol sempre compensou com obediência tática, empenho e eficiência. Até aqui, Azpilicueta já soma nove troféus e quer colocar o 10º na prateleira com a conquista do Mundial.