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Com exceção ao Flamengo, clubes da Série A se unem por adiamento da rodada do Brasileirão

19 equipes preparam carta pela paralisação da competição nacional sobre os jogos da 21ª rodada, no fim de semana. Rubro-Negro diz que liberação de público 'não compete à CBF'...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 10:12

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 10:12

Crédito: Luã Vitor / Maracanã
A rodada do próximo fim de semana do Campeonato Brasileiro está sob risco. Com exceção ao Flamengo, todos os outros 19 times da Série A desejam a paralisação da competição após o clube carioca conseguir o direito de colocar público nos seus jogos.De acordo com o "ge", as equipes preparam uma carta em conjunto para cobrar uma posição da CBF, que até o momento não se manifestou. O Atlético Mineiro, que afirmou que colocará público nos seus jogos caso o Flamengo faça o mesmo, também assinará o manifesto.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Brasileiro
Ainda segundo o portal, os clubes dirão que desejam a volta dos torcedores aos estádios, desde que todos possam voltar juntos - como combinado no Conselho Técnico da CBF. O Flamengo, por entender que esta decisão não compete à entidade, mas sim "às autoridades locais", não participou da reunião.
+ Começou o returno! Veja as chances de título, G6 e rebaixamento no Brasileirão
Na última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) negou um pedido para que a liminar concedida ao Flamengo para a liberação de público em jogos realizados no Rio de Janeiro fosse derrubada. Desta maneira, a partida entre o Rubro-Negro e o Grêmio, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, terá torcedores no Maracanã.

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