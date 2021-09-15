Com exceção ao Flamengo, clubes da Série A se unem por adiamento da rodada do Brasileirão

Crédito: Luã Vitor / Maracanã

A rodada do próximo fim de semana do Campeonato Brasileiro está sob risco. Com exceção ao Flamengo, todos os outros 19 times da Série A desejam a paralisação da competição após o clube carioca conseguir o direito de colocar público nos seus jogos.De acordo com o "ge", as equipes preparam uma carta em conjunto para cobrar uma posição da CBF, que até o momento não se manifestou. O Atlético Mineiro, que afirmou que colocará público nos seus jogos caso o Flamengo faça o mesmo, também assinará o manifesto.

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Ainda segundo o portal, os clubes dirão que desejam a volta dos torcedores aos estádios, desde que todos possam voltar juntos - como combinado no Conselho Técnico da CBF. O Flamengo, por entender que esta decisão não compete à entidade, mas sim "às autoridades locais", não participou da reunião.

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