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futebol

Com estreia a vista, Carlos Eduardo projeta temporada pelo Shabab Al-Ahli Dubai

Jogador brasileiro do Shabab Al-Ahli Dubai, que conquistou o seu oitavo título em seis anos nos Emirados Árabes Unidos, busca fazer boa temporada
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LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 17:35

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 17:35

Crédito: Divulgação/Shabab Al-Ahli Dubai
A EAU League, Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos, já tem data de início para o Shabab Al-Ahli Dubai, do brasileiro Carlos Eduardo, de 31 anos. O clube encara o Emirates FC, na próxima quinta-feira (19), às 12h15 pelo horário de Brasília. O Shabab, que terminou na 3ª colocação na temporada passada, busca iniciar com o pé direito, tendo em vista que é uma das grandes forças nacionais, e briga por títulos expressivos no país.
Veja a tabela da Champions LeagueNa primeira temporada pelo Shabab, Carlos fez 37 jogos oficiais, com 13 gols e 4 assistências aos companheiros, somando 2.884 minutos de jogo. Com Carlos Eduardo em campo na temporada 20/21, o Shabab Al Ahli Dubai somou 21 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas durante o ano de competição oficial, número muito bom que Carlos ressalta querer ainda mais.
- Fomos bastante competitivos na temporada passada e queremos ainda mais nessa. O trabalho de pré-temporada foi muito bom e agora é focar nas competições oficiais, estrear com vitória pode dar margem para equipe trabalhar com mais confiança e isso é muito importante para nós jogadores. É através da confiança e trabalho duro, que nós alcançamos nossas melhores versões dentro de campo, coletiva e individualmente. - disse Carlos.
Após a partida fora de casa, que acontece nesta quinta-feira (19), o Shabab estreará na temporada dentro de casa, no belo estádio Rashed, na quarta-feira (25), quando encara o Ajman, também às 12h15 pelo horário de Brasília.

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