Com estreia a vista, Carlos Eduardo projeta temporada pelo Shabab Al-Ahli Dubai

Crédito: Divulgação/Shabab Al-Ahli Dubai

A EAU League, Liga de futebol dos Emirados Árabes Unidos, já tem data de início para o Shabab Al-Ahli Dubai, do brasileiro Carlos Eduardo, de 31 anos. O clube encara o Emirates FC, na próxima quinta-feira (19), às 12h15 pelo horário de Brasília. O Shabab, que terminou na 3ª colocação na temporada passada, busca iniciar com o pé direito, tendo em vista que é uma das grandes forças nacionais, e briga por títulos expressivos no país.

Veja a tabela da Champions LeagueNa primeira temporada pelo Shabab, Carlos fez 37 jogos oficiais, com 13 gols e 4 assistências aos companheiros, somando 2.884 minutos de jogo. Com Carlos Eduardo em campo na temporada 20/21, o Shabab Al Ahli Dubai somou 21 vitórias, 12 empates e apenas 4 derrotas durante o ano de competição oficial, número muito bom que Carlos ressalta querer ainda mais.

- Fomos bastante competitivos na temporada passada e queremos ainda mais nessa. O trabalho de pré-temporada foi muito bom e agora é focar nas competições oficiais, estrear com vitória pode dar margem para equipe trabalhar com mais confiança e isso é muito importante para nós jogadores. É através da confiança e trabalho duro, que nós alcançamos nossas melhores versões dentro de campo, coletiva e individualmente. - disse Carlos.