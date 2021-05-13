Com esperança de dias melhores, Vitória chega aos 122 anos de existência

Crédito: Clube teve como seu primeiro nome Club de Cricket Vitória (Divulgação/Vitória

Em um dos momentos mais críticos com relação aos resultados dentro e fora das quatro linhas, o Vitória completa 122 anos de existência nessa quinta-feira (13) com muitas melhorias a serem feitas para recuperar o posto de equipe elegível a primeira divisão do futebol nacional.>A tabela do Vitória na Série B do Campeonato BrasileiroDesde o rebaixamento do Nego em 2018 para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a equipe tem sérias dificuldades tanto para montar um elenco competitivo (ao ponto de ficar nos últimos três anos fora até mesmo do mata-mata no Baianão e brigar contra o rebaixamento na Série B) como também pensando na captação de recursos.

Os problemas de ordem financeira tornam-se ainda mais latentes diante da verdadeira revolução administrativa e de aproveitamento de marca obtido pelo principal rival, cavando um 'abismo' entre as partes que parece cada vez mais difícil de ser reduzido que não seja pela tradição do segundo maior vencedor em títulos no estado.

Figura tão ligada ao clube quanto polêmica, o presidente Paulo Carneiro se caracterizou nos últimos anos por declarações fortes e posicionamentos notórios, mas que pouco se refletiram em melhorias concretas para o contexto do clube.

É fato que a rica história do rubro-negro de Salvador e toda a construção cultural existente na alma do torcedor. Construção essa em muito traduzida pela subida da estrutura do Barradão e o ganho técnico que trouxe a obra na região da capital onde, antes, jazia somente um aterro sanitário.