futebol

Com erro feio da defesa, Barcelona é derrotado pelo Cádiz

Lenglet e Ter Stegen se atrapalharam e Negredo aproveitou para marcar o gol da vitória...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 19:02

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 19:02

Crédito: JORGE GUERRERO / AFP
O Barcelona não vive um bom momento na La Liga. Pela 12ª rodada, o clube catalão foi derrotado por 2 a 1 para o Cádiz. Giménez e Negredo marcaram os gols dos mandantes. Alcalá, contra, balançou as redes para o Barça.
VEJA A TABELA DA LA LIGAO Barcelona saiu atrás no placar. Logo aos oito minutos, Giménez aproveitou rebote de Ter Stegen e marcou o primeiro gol da partida. Aos 12 minutos do segundo tempo, Alcalá desviou em cruzamento de Alba e marcou contra a própria equipe.
Logo cinco minutos depois, Lenglet e Ter Stegen se desentenderam. O alemão foi chutar, mas Negredo foi mais rápido, se adiantou e colocou a bola no fundo das redes.
Com a derrota, o Barcelona fica na sétima colocação do Campeonato Espanhol, com 14 pontos, mas possui dois jogos a menos. O Cádiz vai ao quinto lugar, com 18 pontos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente é baleado após sair escondido com moto na Serra
Imagem de destaque
Kid Abelha volta e anuncia turnê 'Eu Tive um Sonho', depois de 13 anos de hiato
Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”

