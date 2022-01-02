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futebol

Com erro de Militão, Getafe vence o Real Madrid pela La Liga

Unal aproveitou erro do zagueiro brasileiro para abrir o placar no início da partida e Real Madrid não conseguiu superar Soria, que fez grandes defesas e impediu uma reação...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2022 às 11:56

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 11:56

O Real Madrid não começou bem em 2022. A equipe merengue sofreu uma derrota fora de casa para o Getafe por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Carlo Ancelotti viu Unal abrindo o placar no início do primeiro tempo após aproveitar erro individual de Militão, não conseguiu passar por Soria, que realizou grandes defesas, e pode ver o Sevilla se aproximar na classificação.VACILO E AZARLogo aos oito minutos do primeiro tempo, Unal roubou uma bola de Militão dentro da grande área e finalizou para abrir o placar para o Getafe. O Real Madrid buscou reagir aos 14 minutos com Modric recebendo passe na entrada da área e finalizando para grande defesa de Soria com a ponta dos dedos. No ataque seguinte, o croata foi achado na área e soltou um balaço no travessão.
> Veja a tabela da La Liga
FALTOU MIRAOs merengues seguiram pressionando e buscando o empate, mas Kroos perdeu grande oportunidade aos 19 minutos após receber um cruzamento na marca do pênalti e bater para fora. Nos acréscimos, o Getafe quase ampliou o placar após Suárez realizar boa jogada pela linha de fundo, encontrar Aleña, que finalizou, mas a bola pegou em Militão e viajou pela linha de fundo.
NÃO FUROU O PAREDÃONa segunda etapa, o Real Madrid seguiu pressionando, mas encontrou dificuldades em balançar as redes. Aos 11 minutos, Modric recebeu outro passe na entrada da área e bateu rasteiro para defesa tranquila de Soria. Aos 31, Casemiro aproveitou corte errado da defesa e soltou uma bomba da entrada da área para grande defesa do goleiro do Getafe.
Crédito: GetafeconquistougrandevitóriasobreoRealMadriderespiranabrigacontraorebaixamento(JAVIERSORIANO/AFP

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