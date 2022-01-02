Com erro de Militão, Getafe vence o Real Madrid pela La Liga

O Real Madrid não começou bem em 2022. A equipe merengue sofreu uma derrota fora de casa para o Getafe por 1 a 0 pelo Campeonato Espanhol. A equipe de Carlo Ancelotti viu Unal abrindo o placar no início do primeiro tempo após aproveitar erro individual de Militão, não conseguiu passar por Soria, que realizou grandes defesas, e pode ver o Sevilla se aproximar na classificação.VACILO E AZARLogo aos oito minutos do primeiro tempo, Unal roubou uma bola de Militão dentro da grande área e finalizou para abrir o placar para o Getafe. O Real Madrid buscou reagir aos 14 minutos com Modric recebendo passe na entrada da área e finalizando para grande defesa de Soria com a ponta dos dedos. No ataque seguinte, o croata foi achado na área e soltou um balaço no travessão.