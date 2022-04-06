Com entorse no tornozelo, Rodrigo Nestor é desfalque no treino do São Paulo

O volante Rodrigo Nestor foi desfalque no último treinamento do São Paulo antes da viagem para o Peru, onde a equipe enfrenta o Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, pela Sul-Americana. O jogador já não deveria atuar contra os peruanos por conta do planejamento da comissão técnica de Rogério Ceni, que deve escalar uma equipe alternativa. No entanto, Nestor passa a preocupar para a partida contra o Athletico-PRJá o meia Gabriel Sara, que não joga desde o início de março, segue em exercícios com a fisioterapia, ainda em recuperação de uma entorse no tornozelo.