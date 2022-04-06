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futebol

Com entorse no tornozelo, Rodrigo Nestor é desfalque no treino do São Paulo

Volante ficou fora do último treinamento da equipe antes da viagem para o Peru, onde o Tricolor enfrenta o Ayacucho...

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 abr 2022 às 11:51
O volante Rodrigo Nestor foi desfalque no último treinamento do São Paulo antes da viagem para o Peru, onde a equipe enfrenta o Ayacucho, nesta quinta-feira (07), às 21h30, pela Sul-Americana. O jogador já não deveria atuar contra os peruanos por conta do planejamento da comissão técnica de Rogério Ceni, que deve escalar uma equipe alternativa. No entanto, Nestor passa a preocupar para a partida contra o Athletico-PRJá o meia Gabriel Sara, que não joga desde o início de março, segue em exercícios com a fisioterapia, ainda em recuperação de uma entorse no tornozelo.
VEJA A TABELA DA COPA SUL-AMERICANA!No último treino antes do embarque para o Peru, o técnico Rogério Ceni comandou uma atividade de 11 contra 11 com ajustes táticos, seguida de repetições de bola parada.
Os atletas que ficarão no Brasil trabalharam em outro campo sob a supervisão do auxiliar Charles Hembert, com atividades técnicas.
Crédito: RodrigoNestornãoparticipoudotreinamentodestaquartanoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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