Com entorse no tornozelo, Gabriel Sara faz tratamento na reapresentação do São Paulo

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda, após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O meia Gabriel Sara, que precisou ser substituído lesionado no segundo tempo, sofreu uma entorse no tornozelo direito, ficou em tratamento no REFFIS e não deve enfrentar o Mirassol, no próximo domingo (13), às 16h, fora de casa. Alisson e Igor Vinicius, também lesionados, seguiram com os tratamentos.

Já o zagueiro Diego Costa, que retornou ao time titular no Choque-Rei, sofreu uma bolada no rosto e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo com mal estar. O defensor fez avaliação neurológica e ressonância magnética e está bem. Ele segue agora um acompanhamento específico para o quadro de concussão.O técnico Rogério Ceni comandou um treino coletivo em que participaram os atletas que não jogaram a maior parte do Choque-Rei e alguns garotos do sub-20. Os titulares da partida de quinta-feira fizeram atividades regenerativas.