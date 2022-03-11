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Com entorse no tornozelo, Gabriel Sara faz tratamento na reapresentação do São Paulo

Meia se machucou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, e ficou na parte interna do CT da Barra Funda. Diego Costa fez avaliação e está bem...

Publicado em 11 de Março de 2022 às 18:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2022 às 18:36
O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda, após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O meia Gabriel Sara, que precisou ser substituído lesionado no segundo tempo, sofreu uma entorse no tornozelo direito, ficou em tratamento no REFFIS e não deve enfrentar o Mirassol, no próximo domingo (13), às 16h, fora de casa. Alisson e Igor Vinicius, também lesionados, seguiram com os tratamentos.
Já o zagueiro Diego Costa, que retornou ao time titular no Choque-Rei, sofreu uma bolada no rosto e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo com mal estar. O defensor fez avaliação neurológica e ressonância magnética e está bem. Ele segue agora um acompanhamento específico para o quadro de concussão.O técnico Rogério Ceni comandou um treino coletivo em que participaram os atletas que não jogaram a maior parte do Choque-Rei e alguns garotos do sub-20. Os titulares da partida de quinta-feira fizeram atividades regenerativas.
Crédito: GabrielSarasofreuentorsenotornozelonoChoque-Rei(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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