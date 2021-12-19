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Com emoção no fim, Napoli vence o Milan em confronto direto do Campeonato Italiano

Com gol de Eljif Elmas, Napoli vence o Milan por 1 a 0 em partida que contou com gol anulado aos 45 do segundo tempo
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LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 18:42

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 18:42

A briga pelo topo da tabela do Campeonato Italiano está em alta, e o Napoli segue em busca da liderança da competição. Em confronto direto contra o Milan, no San Siro, a equipe visitante somou três pontos em uma vitória importante por 1 a 0 com gol de Eljif Elmas.Veja a tabela do Italiano
NA FRENTEJá no início da partida deste domingo, o Napoli foi eficaz no campo de ataque ao executar uma rápida pressão no Milan. A equipe visitante saiu na frente do placar aos cinco minutos de jogo com gols marcado por Eljif Elmas após assistência de Zielinski.
EQUILÍBRIOApós o Napoli abrir o placar, a primeira etapa permaneceu equilibrada entre as duas equipes, que criaram muitas chances de ataque, oferecendo perigo aos dois goleiros. Ainda assim, a vitória parcial dos visitantes manteve-se no marcador.
EMOÇÃOPerto do fim do jogo, o Milan, que foi superior no segundo tempo e criou mais chances de ataque, parecia ser recompensado com um gol de empate. Aos 45 minutos da etapa final, Kessié fez um gol, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo por impedimento de Giroud na jogada.
TABELACom a vitória por 1 a 0, o Napoli ultrapassou o Milan na tabela do Campeonato Italiano, assumindo a vice-liderança da competição. As duas equipes estão quatro pontos atrás da Inter de Milão, líder do torneio.
SEQUÊNCIAO Napoli enfrenta o Spezia às 16:45h (de Brasília) desta quarta-feira. O Milan, por sua vez, atua contra o Empoli no mesmo dia e mesmo horário.
Crédito: NapolivenceuoMilanpor1a0(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

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