Com emoção no fim, Napoli vence o Milan em confronto direto do Campeonato Italiano

A briga pelo topo da tabela do Campeonato Italiano está em alta, e o Napoli segue em busca da liderança da competição. Em confronto direto contra o Milan, no San Siro, a equipe visitante somou três pontos em uma vitória importante por 1 a 0 com gol de Eljif Elmas.Veja a tabela do Italiano

NA FRENTEJá no início da partida deste domingo, o Napoli foi eficaz no campo de ataque ao executar uma rápida pressão no Milan. A equipe visitante saiu na frente do placar aos cinco minutos de jogo com gols marcado por Eljif Elmas após assistência de Zielinski.

EQUILÍBRIOApós o Napoli abrir o placar, a primeira etapa permaneceu equilibrada entre as duas equipes, que criaram muitas chances de ataque, oferecendo perigo aos dois goleiros. Ainda assim, a vitória parcial dos visitantes manteve-se no marcador.

EMOÇÃOPerto do fim do jogo, o Milan, que foi superior no segundo tempo e criou mais chances de ataque, parecia ser recompensado com um gol de empate. Aos 45 minutos da etapa final, Kessié fez um gol, mas o lance foi anulado pelo árbitro de vídeo por impedimento de Giroud na jogada.

TABELACom a vitória por 1 a 0, o Napoli ultrapassou o Milan na tabela do Campeonato Italiano, assumindo a vice-liderança da competição. As duas equipes estão quatro pontos atrás da Inter de Milão, líder do torneio.

SEQUÊNCIAO Napoli enfrenta o Spezia às 16:45h (de Brasília) desta quarta-feira. O Milan, por sua vez, atua contra o Empoli no mesmo dia e mesmo horário.