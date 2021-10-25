Com emoção e gol nos acréscimos, São Paulo derrota Athletico-PR e vai à semifinal do Brasileirão sub-20

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O sub-20 do São Paulo está na semifinal do Campeonato Brasileiro. Em Cotia, o Tricolor derrotou o Athletico-PR por 3 a 2 e garantiu a vaga para a próxima fase da competição nacional. Juan, Pedrinho e Beraldo marcaram para o São Paulo, enquanto Fornari e Rômulo fizeram para o Furacão. O primeiro tempo começou com o São Paulo procurando o ataque. Aos 31 minutos, Pedrinho invadiu a área, fez o drible em Murillo e foi derrubado pelo lateral. Pênalti para o Tricolor, que Juan bateu no alto e marcou. No último lance da etapa inicial, Rômulo chegou com perigo na área, mas Beraldo fez o corte com um carrinho preciso, evitando o gol do Athletico-PR.

A etapa final foi de tirar o fôlego. Logo aos 15, João Pedro cobrou falta na segunda trave, e o zagueiro Fornari subiu mais alto do que os marcadores e cabeceou para empatar. Aos 30, mais um gol do São Paulo. Caio acertou a trave, Vitinho pegou o rebote e tocou para Juan. O atacante fez o pivô e rolou a bola para Pedrinho. O meia bateu com força, no canto para desempatar. O São Paulo conseguia levar a vaga, mas aos 44 minutos sofreu o empate. Rômulo invadiu a área e foi derrubado por Beraldo. Pênalti que o próprio Rômulo bateu para deixar tudo igual. No entanto, quando tudo parecia decidido e o jogo ia para as penalidades, Beraldo aproveitou o bate-rebate na área para marcar o gol da classificação do São Paulo.