Com emoção até o fim, Portuguesa vence o Avaí e garante vaga na terceira fase da Copinha

Na tarde desta quinta-feira (13), Avaí e Portuguesa se enfrentaram em partida válida pela segunda fase da Copinha 2022. Em Guarulhos, a Lusa levou a melhor e bateu o adversário por 2 a 1. Yan e Carlos Henrique marcaram pelo time paulista, enquanto que Adiel anotou o tento dos catarinenses.
Agora, a Portuguesa avança para a terceira fase e aguarda o vencedor do confronto entre Internacional e Flamengo-SP. Enquanto isso, o Avaí encerra a sua participação nesta edição do torneio.COMEÇO ESTUDADOOs primeiros movimentos em Guarulhos mostraram duas equipes se estudando a todo momento. Mesmo assim, as estratégias na criação das jogadas aconteceram de forma diferente.
O Avaí tentou trocar passes de maneira mais rápido e, por esse motivo, forçou a defesa da Lusa a recuar e fechar a entrada da área. Enquanto isso, a Portuguesa optou por jogadas longas, mas que foram facilmente cortadas pelos defensores do time catarinense.
LUSA NA FRENTEA primeira etapa seguiu sem grandes oportunidades de gol. Concentrados no setor de meio de campo, os dois times se anularam e chegaram poucas vezes na área adversária. Pelo lado do Avaí, Gustavo tentou um chute de fora, mas viu a bola morrer nas mãos do goleiro adversário.
Enquanto isso, do outro lado, a Portuguesa apostou na velocidade e foi premiada quando Yan invadiu a área e foi derrubado por Igor Dutra, originando um pênalti. Na cobrança, o mesmo camisa 21 bateu no canto esquerdo de João Vitor, que até acertou o lado, mas não conseguiu fazer a defesa, levando o 1 a 0 para os vestiários.
PRESSÃO DO AVAÍA volta para o segundo tempo mostrou o Avaí disposto a buscar o empate com todas as suas forças. A equipe catarinense passou a promover uma blitz no campo ofensivo e chegou com perigo em chutes de longe de Gustavo e Diego, mas sem a direção correta.
Por outro lado, a Portuguesa passou a apostar ainda mais nas bolas longas e nos lances de contra-ataque. Em um deles, Allan tentou encobrir o goleiro em chute colocado, mas mandou para fora. Mais tarde, Hudson arrancou sozinho, tirou o arqueiro e cruzou, porém ninguém apareceu para completar.
TRÊS GOLS (NÃO LITERALMENTE)Com o passar do tempo, o Avaí passou a se atirar com tudo para o campo de ataque. Depois de uma sobra na área, Modesto finalizou e viu a bola passar pelo goleiro, mas Nicolas Matheus cortou em cima da linha e vibrou como se fosse um gol.
Apostando nos contra-ataques, a Lusa foi letal quando conseguiu arrancar. Carlos Henrique fez jogada individual pela esquerda, puxou para o meio e bateu cruzado, aumentando a vantagem no placar. A festa pelo segundo gol durou pouco, visto que Adiel, em lance dentro da área, limpou a marcação e fez o primeiro do Avaí. Mesmo assim, não foi o suficiente para tirar a classificação do time paulista, que segurou o resultado até o final, inclusive contando com uma furada de Thiago Magno em chute na pequena área.FICHA TÉCNICAAVAÍ 1 X 2 PORTUGUESALocal: Estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP)Data/Horário: 13 de janeiro de 2022 (quinta-feira), às 15hÁrbitro: Ricardo Bittencourt da Silva (SP)Assistentes: Ricardo Luis Buzzi (SP) e Adilson Anderson Rosa de Carvalho (SP)Gols: Yan (45'/1°T) (0-1), Carlos Henrique (36'/2°T) (0-2), Adiel (41'/2°T) (1-2)Cartões amarelos: Walison, Hudson, Marcão, Gustavo Talles (Portuguesa), Raul, Thiago Magno, Igor Dutra, Vynícius (Avaí)
AVAÍ: João Vitor; Igor Dutra (Thiago Magno, aos 16'/2°T), Raul, Luiz Gustavo (Vynícius, aos 16'/2°T) e Tonhão; Macaé, Diego, Andrey (Igor Martins, aos 16'/2°T) e Modesto; Adiel e Gustavo. Técnico: Fabinho Cunha.
PORTUGUESA: Luiz Vitor; Gustavo Talles, Marcão, Walison e Carlos Henrique; Hudson, Gabriel Ramos (Nicolas Matheus, aos 24'/2°T) e Allan (Deivid, aos 24'/2°T); Robert (Ricson, aos 24'/2°T), Luãn e Yan (João Victor, aos 31'/2°T). Técnico: Alan Dotti.