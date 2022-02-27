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futebol

Com emoção até o fim, Olympique Marseille empata com Troyes

Em um primeiro tempo movimentado, Payet anotou o gol que abriu o placar para os mandantes, mas Touzghar garantiu o empate dos donos da casa no fim do jogo...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 15:01

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2022 às 15:01
O Olympique Marseille empatou com o Troyes por 1 a 1 pelo Campeonato Francês. Após um primeiro tempo movimentado, Payet abriu o placar para os visitantes em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a partida teve poucas emoções, mas Touzghar empatou o confronto nos minutos finais.GOL DO CRAQUEApós um início lento, o Troyes ameaçou o gol do Marseille aos 12 minutos em cobrança de falta de Tardieu, mas López conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Aos 28 minutos, a equipe de Jorge Sampaoli tirou o zero do marcador após Payer converter o pênalti sofrido por Guendouzi.
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QUASE O SEGUNDOApós o gol, o Marseille quase ampliou o marcador aos 33 minutos com Kamara aproveitando saída errada de Gallon e finalizando para grande defesa do goleiro, que se redimiu da falha. Aos 38, Payet cobrou uma falta perigosa para outra intervenção do arqueiro do Troyes.
EMOÇÃO ATÉ O FIMAos 10 minutos da segunda etapa, o Troyes chegou com perigo com Baldé aproveitando cobrança de falta e cabeceando por cima da meta. No fim da partida, Touzghar recebeu cruzamento rasteiro da esquerda e empurrou a bola para o fundo das redes de carrinho para empatar o duelo.
Crédito: TroyeseOlympiqueMarseilleempatarampor1a1(FRANCOISNASCIMBENI/AFP

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