Com emoção até o fim, Olympique Marseille empata com Troyes

O Olympique Marseille empatou com o Troyes por 1 a 1 pelo Campeonato Francês. Após um primeiro tempo movimentado, Payet abriu o placar para os visitantes em cobrança de pênalti. Na segunda etapa, a partida teve poucas emoções, mas Touzghar empatou o confronto nos minutos finais.GOL DO CRAQUEApós um início lento, o Troyes ameaçou o gol do Marseille aos 12 minutos em cobrança de falta de Tardieu, mas López conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Aos 28 minutos, a equipe de Jorge Sampaoli tirou o zero do marcador após Payer converter o pênalti sofrido por Guendouzi.

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QUASE O SEGUNDOApós o gol, o Marseille quase ampliou o marcador aos 33 minutos com Kamara aproveitando saída errada de Gallon e finalizando para grande defesa do goleiro, que se redimiu da falha. Aos 38, Payet cobrou uma falta perigosa para outra intervenção do arqueiro do Troyes.

EMOÇÃO ATÉ O FIMAos 10 minutos da segunda etapa, o Troyes chegou com perigo com Baldé aproveitando cobrança de falta e cabeceando por cima da meta. No fim da partida, Touzghar recebeu cruzamento rasteiro da esquerda e empurrou a bola para o fundo das redes de carrinho para empatar o duelo.