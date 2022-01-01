  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com emoção até o fim, Manchester City conquista grande vitória sobre o Arsenal e inicia 2022 com o pé direito
Arsenal começou melhor na primeira etapa e abriu o placar com Saka. Na segunda etapa, Manchester CIty aproveitou bobeada dos Gunners e buscou a virada nos acréscimos...
LanceNet

01 jan 2022 às 11:28

Não faltou emoção no primeiro jogo da Premier League em 2022. Após sair perdendo na partida, o Manchester City conquistou grande vitória sobre o Arsenal no Emirates Stadium por 2 a 1. Os Gunners abriram o placar com Saka, mas os Sky Blues buscaram a virada com Mahrez, de pênalti, e Rodri, anotando o gol da virada nos acréscimos.BELA PRIMEIRA ETAPAO Manchester City começou a partida assustando a equipe mandante e Rúben Dias teve a oportunidade de abrir o placar após receber cruzamento de Sterling e cabecear para fora. O Arsenal respondeu com Martinelli recebendo passe pelo lado esquerdo e batendo rasteiro para defesa de Ederson. Aos 30 minutos, os Gunners anotaram o primeiro gol após Saka ser encontrado na área e finalizar no cantinho.
FALTOU POUCOApós o primeiro gol, o Arsenal tomou conta da primeira etapa e por pouco não ampliou o placar. Aos 38, Martinelli recebeu passe pelo lado esquerdo, ajeitou o corpo e bateu com muito perigo, mas pela linha de fundo. No ataque seguinte, o brasileiro fez linda jogada individual arrancando da intermediária até a área, driblou dois marcadores e bateu no cantinho tirando tinta da trave.
EMPATE E SUSTO​Após um início morno, o Manchester City chegou ao gol de empate com Mahrez convertendo cobrança de pênalti. No lance seguinte, o Arsenal quase chegou ao 2º gol após Laporte recuar uma bola de cabeça para Ederson, encobrir o goleiro e Aké evitando o tento em cima da linha. Na sobra, Martinelli carimbou a trave.
VIRADA NOS ACRÉSCIMOSAos 13 minutos, Gabriel Magalhães foi expulso após cometer falta em Gabriel Jesus e receber o segundo cartão amarelo. Após ter mais volume de jogo, o Manchester City buscou a virada nos acréscimos com Rodri aproveitando bate rebate dentro da área e achando o gol da vitória dos Sky Blues.
