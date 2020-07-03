Com elenco completo, São Paulo planeja novos testes e retiro em Cotia

O atleta do São Paulo que havia testado positivo para a COVID-19 já está treinando com os companheiros no CT da Barra Funda. Com isso, Fernando Diniz tem o elenco completo à disposição para os trabalhos com bola, exceções feitas a Walce e Rojas, que se recuperam de cirurgias de joelho e trabalham em outro horário.
O clube agora está se planejando para iniciar um retiro no CT da base, em Cotia. A ideia é que jogadores e comissão técnica partam para lá na quarta-feira e fiquem confinados de sete a dez dias.