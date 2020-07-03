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futebol

Com elenco completo, São Paulo planeja novos testes e retiro em Cotia

Jogador que havia testado positivo para a COVID-19 já se juntou aos companheiros nos trabalhos no CT da Barra Funda. Novos testes podem ser aplicados na segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2020 às 19:43

Publicado em 03 de Julho de 2020 às 19:43

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O atleta do São Paulo que havia testado positivo para a COVID-19 já está treinando com os companheiros no CT da Barra Funda. Com isso, Fernando Diniz tem o elenco completo à disposição para os trabalhos com bola, exceções feitas a Walce e Rojas, que se recuperam de cirurgias de joelho e trabalham em outro horário.
O clube agora está se planejando para iniciar um retiro no CT da base, em Cotia. A ideia é que jogadores e comissão técnica partam para lá na quarta-feira e fiquem confinados de sete a dez dias.

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