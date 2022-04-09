Com elenco completo, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Athletico-PR

Os atletas do São Paulo que viajaram a Lima para a vitória por 3 a 2 sobre o Ayacucho, na estreia do São Paulo pela Sul-Americana, se reapresentaram na tarde deste sábado (9) no CT da Barra Funda.Os jogadores que atuaram por mais tempo no Peru fizeram um trabalho técnico, enquanto os demais foram comandados pelo técnico Rogério Ceni em uma atividade de 11 contra 11 com ajustes táticos. Por fim, o grupo fez um complemento de finalizações e cobranças de falta.