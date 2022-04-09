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Com elenco completo, São Paulo encerra preparação para enfrentar o Athletico-PR

Rogério Ceni fez um trabalho técnico com os jogadores que atuaram por mais tempo no Peru, enquanto os demais fizeram 11 contra 11...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 19:35

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 19:35
Os atletas do São Paulo que viajaram a Lima para a vitória por 3 a 2 sobre o Ayacucho, na estreia do São Paulo pela Sul-Americana, se reapresentaram na tarde deste sábado (9) no CT da Barra Funda.Os jogadores que atuaram por mais tempo no Peru fizeram um trabalho técnico, enquanto os demais foram comandados pelo técnico Rogério Ceni em uma atividade de 11 contra 11 com ajustes táticos. Por fim, o grupo fez um complemento de finalizações e cobranças de falta.
Já o meio-campista Nestor, em recuperação de um entorse no tornozelo esquerdo, foi ao gramado para exercícios físicos. O único atleta sob os cuidados do departamento médico neste momento é o meia Gabriel Sara, com uma lesão no tornozelo direito.O São Paulo inicia a trajetória no Campeonato Brasileiro contra o Athletico-PR, neste domingo (10), às 19h, no Morumbi.
Crédito: ElencodoSãoPaulotreinounestesábado(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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