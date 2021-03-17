Com Éder, São Paulo tem quatro ex-jogadores da Inter de Milão no clube

O São Paulo tem um acordo com o atacante brasileiro, naturalizado italiano, Éder, que deve passar por exames médicos para assinar o contrato, segundo a informação da ESPN. Com a chegada do novo reforço, o São Paulo passará a ter uma curiosidade no plantel, quatro ex-jogadores da Inter de Milão: Éder, Hernanes, Miranda e o treinador Hernán Crespo.
Dos quatro nomes que já defenderam a Nerazzurri, Crespo é o que teve a passagem mais marcante pela equipe italiana, conquistando o Campeonato Italiano três vezes seguidas, nas temporadas de 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, além de vencer a Supercopa da Itália em 2006 e em 2008. Foram 116 atuações, com 45 gols marcados.
Entre os atuais jogadores do São Paulo que já passaram pela Internazionale, nenhum foi campeão. Deles, Miranda foi o que teve mais atuações, superando até mesmo Hernán Crespo. O zagueiro, que atuou na equipe de 2015 a 2019, tem 121 jogos pela equipe italiana, balançando as redes somente uma vez.O outro brasileiro do quarteto, Hernanes, foi contratado pela Inter de Milão em 2013, ficando no clube até 2015, quando se transferiu para a Juventus. O meia fez 52 partidas pela equipe, marcando sete gols e dando 10 assistências.
Éder, por sua vez, defendeu a Inter de Milão de 2016 até 2018, onde disputou 86 partidas e marcou 14 gols. Suas atuações fizeram com que ele fosse convocado para a seleção italiana, na disputa da Euro Copa de 2016.
A mais recente contratação do Tricolor, Éder, ainda não é certa, pois o contrato ainda não foi assinado, mas, caso tudo corra bem nos exames médicos, o jogador deve ser anunciado em breve como o novo atacante do São Paulo.