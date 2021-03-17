Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com Éder, São Paulo tem quatro ex-jogadores da Inter de Milão no clube

Além do treinador Hernán Crespo, três jogadores do time já passaram pelo clube italiano...

Publicado em 17 de Março de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2021 às 08:00
Crédito: Os ex-jogadores da Inter que estão no Tricolor (Fotos do Miranda, Éder e Hernanes: AFP/ Foto do Crespo: Divulgação
O São Paulo tem um acordo com o atacante brasileiro, naturalizado italiano, Éder, que deve passar por exames médicos para assinar o contrato, segundo a informação da ESPN. Com a chegada do novo reforço, o São Paulo passará a ter uma curiosidade no plantel, quatro ex-jogadores da Inter de Milão: Éder, Hernanes, Miranda e o treinador Hernán Crespo.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021!
Dos quatro nomes que já defenderam a Nerazzurri, Crespo é o que teve a passagem mais marcante pela equipe italiana, conquistando o Campeonato Italiano três vezes seguidas, nas temporadas de 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, além de vencer a Supercopa da Itália em 2006 e em 2008. Foram 116 atuações, com 45 gols marcados.
Entre os atuais jogadores do São Paulo que já passaram pela Internazionale, nenhum foi campeão. Deles, Miranda foi o que teve mais atuações, superando até mesmo Hernán Crespo. O zagueiro, que atuou na equipe de 2015 a 2019, tem 121 jogos pela equipe italiana, balançando as redes somente uma vez.O outro brasileiro do quarteto, Hernanes, foi contratado pela Inter de Milão em 2013, ficando no clube até 2015, quando se transferiu para a Juventus. O meia fez 52 partidas pela equipe, marcando sete gols e dando 10 assistências.
Éder, por sua vez, defendeu a Inter de Milão de 2016 até 2018, onde disputou 86 partidas e marcou 14 gols. Suas atuações fizeram com que ele fosse convocado para a seleção italiana, na disputa da Euro Copa de 2016.
A mais recente contratação do Tricolor, Éder, ainda não é certa, pois o contrato ainda não foi assinado, mas, caso tudo corra bem nos exames médicos, o jogador deve ser anunciado em breve como o novo atacante do São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados