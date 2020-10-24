Com Dybala titular, Juventus tenta encontrar vitória no Italiano

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A Juventus tenta se recuperar no Campeonato Italiano após o empate com o Crotone e encara o Verona neste domingo, às 16h45 (horário de Brasília). A Velha Senhora chega animada após vitória fora de casa na Liga dos Campeões, mas o técnico Andrea Pirlo terá alguns desfalques para o confronto.

O atual campeão não irá poder contar com Chiellini e com Cristiano Ronaldo, mas Pirlo já adiantou que Dybala será titular no setor ofensivo. O técnico acredita que o time chega bem para a partida, apesar da sequência de jogos e comentou a importância de Morata.

- Nos encontramos bem, porque tivemos tempo para descansar depois dos dois jogos disputados. Ultimamente, (Morata) estava acostumado a jogar defensivamente para recomeçar no contra-ataque. Agora tentamos liberá-lo mais. O resto ele faz bem.