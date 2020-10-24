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Com dúvidas, São Paulo finaliza preparação para decisão contra o Fortaleza

Igor Vinícius e Luciano não apareceram nas fotos divulgadas pelo clube neste sábado; confira provável escalação para o duelo, que vale vaga nas quartas da Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

24 out 2020 às 15:03

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 15:03

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Fortaleza na noite deste domingo, às 20h30, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Luciano seguem como dúvidas para o confronto.
Eles não apareceram nas fotos publicadas nas redes sociais e, em contato com o L!, o clube afirmou que ambos não estão confirmados para o confronto. Luciano, que trata de um incômodo muscular e foi poupado contra o Binacional, pela Libertadores, na última terça-feira, tem mais chances de atuar neste domingo.
Já Igor Vinícius encara uma situação mais delicada e talvez não tenha condições de jogar. Neste caso, com Juanfran também machucado, as opções de Fernando Diniz são deslocar Tchê Tchê ou até Daniel Alves para o setor.Assim como no treino da última sexta, o treinador deu ênfase a diversas jogadas de bola parada, defensivas e ofensivas, além de reforço nas áreas de trabalhos técnicos e táticos. O time também treinou cobrança de pênaltis, já que, se houver novo empate, a decisão será nas penalidades máximas.
A provável escalação do São Paulo, portanto, tem: Tiago Volpi; Tchê Tchê (Igor Vinícius), Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Pablo (Luciano) e Brenner.​O jogo contra o Fortaleza acontece no domingo, às 20h30, no estádio do Morumbi. O duelo de ida, no Ceará, acabou empatado em 3 a 3 e, portanto, qualquer vitória classifica o São Paulo para a fase quartas de final. Não há o critério do gol qualificado nesta fase da Copa do Brasil. Sendo assim, qualquer empate leva o confronto para a decisão por pênaltis.

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