Com dúvidas, São Paulo finaliza preparação para decisão contra o Fortaleza

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo finalizou a preparação para enfrentar o Fortaleza na noite deste domingo, às 20h30, no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral-direito Igor Vinícius e o atacante Luciano seguem como dúvidas para o confronto.

Eles não apareceram nas fotos publicadas nas redes sociais e, em contato com o L!, o clube afirmou que ambos não estão confirmados para o confronto. Luciano, que trata de um incômodo muscular e foi poupado contra o Binacional, pela Libertadores, na última terça-feira, tem mais chances de atuar neste domingo.

Já Igor Vinícius encara uma situação mais delicada e talvez não tenha condições de jogar. Neste caso, com Juanfran também machucado, as opções de Fernando Diniz são deslocar Tchê Tchê ou até Daniel Alves para o setor.Assim como no treino da última sexta, o treinador deu ênfase a diversas jogadas de bola parada, defensivas e ofensivas, além de reforço nas áreas de trabalhos técnicos e táticos. O time também treinou cobrança de pênaltis, já que, se houver novo empate, a decisão será nas penalidades máximas.