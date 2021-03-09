Com dúvidas no mercado, lista de inscritos do São Paulo no Paulistão está praticamente definida

Crédito: Divulgação / SPFC

O São Paulo está com a lista A de inscritos no Campeonato Paulista praticamente completa. Com as iminentes chegadas do lateral Orejuela e do zagueiro Miranda, 25 jogadores serão inscritos nesta listagem, e restaria somente uma vaga para o estadual.

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Com o prazo de inscrição se encerrando no dia nove de abril, ou seja, exatamente daqui a um mês, o Tricolor segue em busca de reforços para compor o elenco de Hernán Crespo. Nomes como o volante Gabriel Neves e o atacante Borré, esse último menos provável, são monitorados pela diretoria.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Com somente uma inscrição restante na lista A, o Tricolor toma cuidados no mercado da bola para contratar um jogador, visto que precisaria atuar nesta primeira fase do Paulistão para ir ganhando ritmo com os novos companheiros de equipe nas partidas.

Antes do estadual começar, vale destacar que o São Paulo chegou a deixar o volante Luan de fora dos inscritos, já que havia algumas sondagens pelo jogador. No entanto, as negociações não evoluíram e ele foi inscrito na segunda rodada.

Porém, o São Paulo acertou nesta última segunda-feira (08) o empréstimo do atacante Jonas Toró ao Sport até o final da temporada. O jovem de 21 anos fazia parte da primeira listagem e chegou a ser relacionado nos três primeiros jogos, entrando contra o Santos nos minutos finais. Sem Toró no elenco, o Tricolor 'perdeu' uma vaga na lista.

Vale ressaltar que o São Paulo ainda tem a Lista B, onde jovens de 16 a 21 anos podem ser inscritos sem uma limitação de vagas.

Confira os jogadores inscritos pelo São Paulo na Lista A- Goleiros: Tiago Volpi, Lucas Perri e Thiago Couto Laterais: Igor Vinícius, Reinaldo, Orejuela* e Léo Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, Miranda* e Rodrigo Volantes: Tchê Tchê e Liziero Meias: Daniel Alves, Hernanes, Vitor Bueno, Igor Gomes e Gabriel Sara Atacantes: Luciano, Pablo, Toró (emprestado ao Sport), Bruno Rodrigues e Rojas