Com dúvidas, Mancini projeta Grêmio para encarar a Chapecoense

Embalado pela vitória contra o Bragantino, o Grêmio volta a campo neste fim de semana para encarar a Chapecoense e a ordem é vencer.
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O técnico Vagner Mancini sabe que não pode mais desperdiçar pontos e vai para cima do time catarinense, que está rebaixado para a Série B.
Escalação
No time que vai a campo, o sistema defensivo e o meio-campo. No gol, Chapecó e Brenno disputam a vaga. No meio, Villasanti pode entrar no lugar de Thiago Santos ou Jhonata Robert.
Confira a provável escalação: Chapecó (Brenno); Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos (Villasanti) e Lucas Silva; Jhonata Robert (Villasanti), Campaz e Ferreira; Borja.