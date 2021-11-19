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futebol

Com dúvidas, Mancini projeta Grêmio para encarar a Chapecoense

Treinador quebra a cabeça para escalar o Tricolor que encara a Chape, na Arena Condá...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 15:42

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 15:42

Embalado pela vitória contra o Bragantino, o Grêmio volta a campo neste fim de semana para encarar a Chapecoense e a ordem é vencer.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O técnico Vagner Mancini sabe que não pode mais desperdiçar pontos e vai para cima do time catarinense, que está rebaixado para a Série B.
Escalação
No time que vai a campo, o sistema defensivo e o meio-campo. No gol, Chapecó e Brenno disputam a vaga. No meio, Villasanti pode entrar no lugar de Thiago Santos ou Jhonata Robert.
Confira a provável escalação: Chapecó (Brenno); Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos (Villasanti) e Lucas Silva; Jhonata Robert (Villasanti), Campaz e Ferreira; Borja.
Crédito: (FOTO:LUCASUEBEL/GREMIOFBPA

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