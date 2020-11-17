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futebol

Com dúvidas, Grêmio realiza último treino antes de encarar o Cuiabá

Com posições pendentes na lateral-esquerda e meio-campo, Renato Gaúcho comandou a última atividade antes da partida...

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 19:18

LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 19:18
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Tudo pronto para a decisão. Nesta terça-feira, o Grêmio fechou a preparação para encarar o Cuiabá, em partida que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Diante da maratona de jogos que o Tricolor se encontra, o treino não foi pesado. No primeiro momento, Portaluppi fez um trabalho tático em campo reduzido. Depois, o elenco disputou um rachão e treinou pênaltis.
Apesar de não confirmar o time titular, Portaluppi deve realizar algumas mudanças no time. Uma delas é na lateral-esquerda, onde Diogo Barbosa tem vantagem sobre Cortez. No meio-campo, Darlan e Lucas Silva disputam uma vaga.
Confira a provável escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa (Bruno Cortez); Matheus Henrique e Darlan (Lucas Silva); Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

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