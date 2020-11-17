Com dúvidas, Grêmio realiza último treino antes de encarar o Cuiabá

Tudo pronto para a decisão. Nesta terça-feira, o Grêmio fechou a preparação para encarar o Cuiabá, em partida que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Diante da maratona de jogos que o Tricolor se encontra, o treino não foi pesado. No primeiro momento, Portaluppi fez um trabalho tático em campo reduzido. Depois, o elenco disputou um rachão e treinou pênaltis.