Com dúvidas, Grêmio realiza último treino antes de encarar o Cuiabá

Tudo pronto para a decisão. Nesta terça-feira, o Grêmio fechou a preparação para encarar o Cuiabá, em partida que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil.Diante da maratona de jogos que o Tricolor se encontra, o treino não foi pesado. No primeiro momento, Portaluppi fez um trabalho tático em campo reduzido. Depois, o elenco disputou um rachão e treinou pênaltis.
Apesar de não confirmar o time titular, Portaluppi deve realizar algumas mudanças no time. Uma delas é na lateral-esquerda, onde Diogo Barbosa tem vantagem sobre Cortez. No meio-campo, Darlan e Lucas Silva disputam uma vaga.
Confira a provável escalação: Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, David Braz e Diogo Barbosa (Bruno Cortez); Matheus Henrique e Darlan (Lucas Silva); Ferreira, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.