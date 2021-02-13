Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com dúvida na defesa, Grêmio fecha preparação para encarar o São Paulo

Sem Kannemann, Portaluppi vai precisar decidir entre Paulo Miranda e David Braz...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 fev 2021 às 17:18

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 17:18

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
O fim de semana é decisivo para o Grêmio. Após golear o Botafogo, o técnico Renato Gaúcho teve uma semana para recuperar os jogadores e montar o time que enfrenta o São Paulo neste domingo.
+ Esquadrão montado! Veja o time LANCE! para a 36ª rodada no Cartola
A única dúvida fica por conta do sistema defensivo. Sem Kannemann, que não se recuperou de lesão, a briga para ver quem fica com a vaga do argentino se resume em Paulo Miranda e David Braz.
Na outra posição da dupla central, sem Pedro Geromel, lesionado, o Tricolor vai contar com o jovem Rodrigues, que ganha cada vez mais espaço.
No ataque, Diego Souza, suspenso na rodada passada, está confirmado no sistema ofensivo e é a grande esperança de gols.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Com 56 pontos, o Tricolor é o 6º colocado e, uma vitória dentro de casa junto com tropeço do Corinthians, pode garantir o time na próxima edição da Libertadores da América.
Confira a escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Paulo Miranda (David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã
Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados