Com dupla perto do retorno, São Paulo pode ganhar mais opções

Crédito: Fellipe Lucena/São Paulo FC

A semana vem sendo de boas notícias para o São Paulo tanto dentro, quanto fora de campo. Além da goleada de 3 a 0 aplicada no Sporting Cristal (PER), na estreia da Libertadores, os atletas lesionados seguem em processo de recuperação e estão próximos de voltarem.

Eder entrou na lista! Veja os jogadores que estrearam com gol pelo São Paulo neste século

Quem estão com situação mais avançada para o retorno é o lateral-direito Igor Vinicius e o volante Hernanes. Eles treinaram com bola normalmente na última quarta-feira (21) e estão próximos de ficarem à disposição da comissão técnica do São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Com isso, Crespo pode ganhar mais uma opção para o elenco. Na ala, posição em que atua Igor Vinicius, Daniel Alves vem se destacando e não deve ser preterido pelo jovem jogador. No entanto, com a sequência desgastante de partidas, Igor pode atuar em jogos do Campeonato Paulista.

Mesma situação do Profeta, que apesar de ser ídolo do clube, não vem recebendo muitas chances na equipe titular, devido a sua condição física e a grande fase de Rodrigo Nestor, jovem de Cotia que encantou Hernán Crespo. O elenco ainda conta com Orejuela e Gabriel Sara, que também estão lesionados e foram desfalques em Lima. O colombiano sente dores no joelho, enquanto o meia está com problemas musculares. Ambos devem ficar mais um tempo no departamento médico.