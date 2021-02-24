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futebol

Com dupla nacionalidade, Jamal Musiala, joia do Bayern de Munique, decide que atuará pela Alemanha

Aos 17 anos, meio-campista se tornou o inglês mais jovem a marcar em uma partida de Liga dos Campeões, ao marcar na vitória sobre a Lazio por 4 a 1...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 11:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 11:34
Crédito: Divulgação/Bayern de Munique
Após a goleada fora de casa por 4 a 1 contra a Lazio, o torcedor alemão ganhou mais uma boa notícia. Jamal Musiala, joia do Bayern de Munique, escolheu que atuará pela seleção da Alemanha em vez da Inglaterra.
VEJA A TABELA DA LIGA DOS CAMPEÕES
- Tenho pensado muito nisso. O que é melhor para o meu futuro? Onde tenho mais chances de jogar? Acabei indo pelo "feeling" que me dizia que o mais correto era escolher o país onde nasci. Não foi uma decisão fácil. Inglaterra é a minha casa, tenho um coração para cada país e os dois vão continuar batendo - disse à TV alemã "ARD".Musiala nasceu em Stuttgart, mas se mudou para a Inglaterra com apenas sete anos. Ele começou a jogar no Chelsea, de onde saiu para reforçar o Bayern em 2019. O meio-campista esteve nas seleções de base da Inglaterra, mas acabou optando pela Alemanha.
- Tive uma conversa muito boa e honesta com Joachim Löw. Nos encontramos em Munique e ele me mostrou claramente meu caminho para a seleção nacional - completou o meio-campista.
Com 17 anos e 363 dias, Jamal Musiala se tornou o jogador inglês mais jovem a marcar em uma partida de Liga dos Campeões, ao marcar na vitória do Bayern de Munique por 4 a 1 contra a Lazio.

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