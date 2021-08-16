Com duelos decisivos fora de casa, São Paulo define programação; veja

O São Paulo terá uma semana cheia, com clássico contra o Palmeiras pela Libertadores e duelo com o Sport, um dos times da parte de baixo do Campeonato Brasileiro para a sequência da temporada. Depois de vencer o Grêmio, no Morumbi, o elenco do Tricolor não terá folgas nesta maratona de jogos e atuará longe do Morumbi nessa semana. Além do treino do último domingo, o time treina na segunda-feira no CT da Barra Funda, de olho no jogo contra o Palmeiras, às 21h30, no Allianz Parque, na terça-feira (20), pela volta das quartas de final da Libertadores. Além do jogo, o elenco também trabalha neste dia na parte da manhã.
Na quarta-feira, a comissão técnica preferiu 'reservar' o dia para uma folga dos atletas. Apenas os jogadores que se recuperam de lesões estarão no CT da Barra Funda.
Na quinta, o time se reapresenta, desta vez em preparação para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro. Na sexta, mais um treinamento na parte da manhã.
Para fechar a semana, o sábado será de treino pela manhã e viagem para Recife logo em seguida. O domingo será de confronto contra o Sport, às 20h30, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.
VEJA A PROGRAMAÇÃO DO SÃO PAULO
Segunda-feira (16/08)TreinamentoCT da Barra Funda
Terça-feira (17/08)Treinamento - Manhã CT da Barra Funda
Palmeiras x São Paulo - 21h30 - volta das quartas de final da LibertadoresAllianz Parque
Quarta-feira (18/08)Livre
Quinta-feira (19/08)TreinamentoCT da Barra Funda
Sexta-feira (20/08)TreinamentoCT da Barra Funda
Sábado (21/08)TreinamentoCT da Barra Funda
Viagem para Recife no período da tarde
Domingo (22/08)Sport x São Paulo - 20h30 - 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Ilha do Retiro