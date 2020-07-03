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Com duelo entre brasileiros, Kashiwa Reysol e FC Tokyo se enfrentam no retorno do Campeonato Japonês

Após mais de quatro meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus, a J-League volta com destaque para dois atacantes brasileiros: Leandro e Júnior Santos...
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Publicado em 

02 jul 2020 às 23:23

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 23:23

Crédito: Montagem/Kashiwa Reysol/FC Tokyo
O Campeonato Japonês será reiniciado neste sábado, após mais de quatro meses de paralisação devido à pandemia do novo coronavírus. Logo de cara, um confronto entre líderes agita a segunda rodada da competição. FC Tokyo e Kashiwa Reysol, dos atacantes brasileiros Leandro e Júnior Santos, medirão forças às 7h (horário de Brasília).
Leandro, do FC Tokyo, que acumula passagens por Grêmio e Palmeiras, espera retomar o ritmo dos jogos com o mesmo desempenho que vinha tendo. Antes da pausa, o atacante tinha a marca de dois gols e uma assistência em quatro partidas disputadas na temporada – incluindo a Liga dos Campeões da Ásia. Invicto no ano, ele analisou o retorno do futebol no Japão.
- Estou muito feliz com a volta. A expectativa é muito boa para esse retorno. Os casos do coronavírus diminuíram muito no país, com alguns dias já sem óbitos. Então, ficamos contentes em poder voltar a atuar com toda a segurança e dar sequência no campeonato nacional. O adversário de sábado é difícil. Já joguei contra o Kashiwa algumas vezes e o Nelsinho é um técnico conhecido, muito bom. Será um confronto duro para as duas equipes - afirmou o ex-gremista.

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