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Com duelo contra o Santos pela frente, São Paulo tem retrospecto positivo em clássicos a seu favor

Tricolor disputou, ao todo, cinco clássicos durante o Campeonato Paulista, acumulando três vitórias e dois empates. O time já enfrentou o Santos, vencendo o rival por 4 a 0...
LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 08:00

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 08:00

Crédito: Divulgação Twitter São Paulo
No próximo domingo (20), o São Paulo encara o Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Brasileirão. Em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Tricolor conta com o bom retrospecto em clássicos na temporada, estando invicto em jogos contra seus rivais.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Durante a disputa do Paulistão, o São Paulo disputou um total de cinco clássicos, saindo vitorioso de três e empatando dois. Dessas partidas, três foram disputadas contra o Palmeiras, uma contra o Corinthians e uma contra o Santos.
O primeiro clássico do Tricolor na temporada foi no dia 6 de março, pela terceira rodada do estadual, contra o seu adversário da próxima rodada, o Santos. O jogo marcou o primeiro clássico de Hernán Crespo pelo clube, e terminou em uma vitória do São Paulo por 4 a 0, no Morumbi.
Ainda na fase de grupos, o Tricolor bateu o Palmeiras, no Allianz, por 1 a 0, no dia 16 de abril, pela quinta rodada do campeonato. A partida ficou marcada pela quebra de um tabu, sendo a primeira vitória do clube em um Choque-Rei válido pelo Paulistão desde 2009.
O último clássico da primeira fase do torneio foi fora de casa, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, no dia 2 de maio. A partida terminou em um empate por 2 a 2.
O São Paulo voltou a jogar um clássico somente na final, quando enfrentou o Palmeiras duas vezes. Na partida de ida, um empate por 0 a 0 no Allianz Parque e, no jogo de volta, uma vitória por 2 a 0 que encerrou o jejum de títulos do São Paulo e deu a taça do Paulistão ao time do Morumbi.Diante do Santos, no próximo domingo, o São Paulo disputará o seu primeiro clássico no Campeonato Brasileiro. Dessa vez fora de casa, o treinador Hernán Crespo volta a encontrar o Peixe, mas com o alvinegro em um momento bem diferente, com outro treinador e alguns novos jogadores.
A bola rola a partir das 18h15, na Vila Belmiro e o confronto é válido pela quinta rodada do Brasileirão. Ainda sem vitórias nas primeiras quatro rodadas do torneio, o Tricolor espera somar três pontos pela primeira vez na competição.

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