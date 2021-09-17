Com duelo contra o Guarani pela frente, Rafael Jansen comemora dobradinha de vitórias do Remo

Na noite da última quinta-feira (16), o Remo venceu o Avaí, por 2 a 1, em partida válida pela 24ª rodada da Série B. Com a vitória, a equipe azulina chegou aos 33 pontos e ocupa atualmente a 11ª colocação na competição nacional. Titular nas últimas três vitórias do time na Série B, o zagueiro Rafael Jansen celebrou a sequência de vitórias e também como titular da equipe.- É sempre importante vencer e somar pontos. Os jogos na Série B sempre são muito difíceis, então conseguir duas vitórias seguidas não é uma tarefa fácil. Isso mostra a força da nossa equipe e que temos condições de chegar mais longe. Fico feliz pela sequência que venho tendo como titular, é sempre bom está jogando, mas o mais importante sempre é o grupo - disse o defensor.