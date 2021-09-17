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Com duelo contra o Guarani pela frente, Rafael Jansen comemora dobradinha de vitórias do Remo

Zagueiro comentou sobre a campanha do Azulino na Série B e quer equipe focada para jogo complicado contra o Guarani fora de casa...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 18:31

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 18:31
Crédito: Samara Miranda/Clube do Remo
Na noite da última quinta-feira (16), o Remo venceu o Avaí, por 2 a 1, em partida válida pela 24ª rodada da Série B. Com a vitória, a equipe azulina chegou aos 33 pontos e ocupa atualmente a 11ª colocação na competição nacional. Titular nas últimas três vitórias do time na Série B, o zagueiro Rafael Jansen celebrou a sequência de vitórias e também como titular da equipe.- É sempre importante vencer e somar pontos. Os jogos na Série B sempre são muito difíceis, então conseguir duas vitórias seguidas não é uma tarefa fácil. Isso mostra a força da nossa equipe e que temos condições de chegar mais longe. Fico feliz pela sequência que venho tendo como titular, é sempre bom está jogando, mas o mais importante sempre é o grupo - disse o defensor.
O Remo não terá muito tempo para comemorar. A equipe paraense já volta a campo na próxima terça-feira (21), quando visita o Guarani, em Campinas. Jansen destacou as qualidades do Guarani, mas afirmou que o Remo tem que buscar pontuar fora de casa.- Na Série B não tem muito tempo para comemorar. O Guarani é uma ótima equipe e jogando em casa é mais forte ainda. Então precisamos nos preparar bem, estar ligados, para podermos fazer um grande jogo e buscar pontuar fora.

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