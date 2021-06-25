Com duas falhas de Everson, Ceará vence o Atlético-MG no Castelão

Com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo, o Ceará derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, gols de Lima e Gabriel Lacerda para o Vozão, com Gabriel descontando para o Galo. Com o resultado, o Vozão subiu para a 11ª posição, com oito pontos, ficando colado no “G10”. O revés para o time mineiro significou ficar mais longe do G4. O Atlético permanece com 10 pontos, na sexta posição. A noite de futebol no Castelão teve destaque negativo para o goleiro Everson, que falhou nos gols cearenses, sendo responsável direto pelo placar final. O Vozão não fez uma grande partida, mas contou com os erros da defesa atleticana, que repete a má atuação do duelo contra a Chapecoense, ficando mais longe da liderança do campeonato. Everson foi o nome do primeiro tempo. Para o bem e para o mal O goleiro do Galo fez diversas defesas que evitaram os gols do Ceará. O desempenho seria suficiente para ser o melhor em campo do time mineiro. Porém, por uma falha do arqueiro atleticano na saída de bola, que sobrou para Lima marcar o primeiro gol da partida, a favor do Ceará. Everson foi o nome mais destacado, todavia, teve participação direta no gol do Vozão. Desfalques do Galo fazem falta, mas o Vozão não tem nada com isso Apesar de estar sem 14 atletas, o duelo com o Ceará foi mais um teste para o elenco do Galo. E, no primeiro tempo, a equipe não passou na avaliação e o Vozão soube aproveitar da fragilidade atleticana e se impôs, criando as melhores chances de gol. Arana sangrando, Cuca teve de improvisar, mas Galo volta melhor O lateral teve os pontos na cabeça abertos, de um corte sofrido no duelo com o Internacional e teve de ser substituído. Cuca colocou Calebe e deslocou Allan para a lateral. Com o time mais “torto”, o alvinegro melhorou e ameaçou o Ceará. Com quatro atacantes, o Galo chegou ao empate...Com um zagueiro O Ceará tentou controlar o jogo muito cedo, chamando o time mineiro para o seu campo e buscando o contra-ataque. Cuca colocou quatro jogadores mais ofensivos, mas quem deixou sua marca foi o zagueiro Gabriel, que deixou tudo igual no Castelão. Galo cheio de atacantes, Ceará, sem aproveitar os espaços A equipe mineira ficou muito ofensiva, dando espaços em sua defesa. Mas, o Vozão não soube aproveitar essa vantagem e não imprimia uma velocidade grande no seu contra-ataque, dando chances da defesa alvinegra se recompor. Outra falha de Everson, gol da vitória do Vozão O goleiro do Atlético-MG foi responsável direto nos dois gols sofridos pelo Galo. Gabriel Lacerda marcou aos 49 do segundo tempo após outro erro do arqueiro atleticano e garantiu os três pontos para o Ceará. Novo vacilo do Galo. Os erros estão se tornando frequentes Com um time cheio de problemas, o Atlético-MG teve forças para empatar o jogo. O Ceará não conseguia se aproveitar da fragilidade atleticana em alguns momentos do jogo para sair com os três pontos. Entretanto, as falhas do goleiro Everson e da equipe, foram cruciais para mais uma derrota atleticana que não conseguiu manter pelo menos o empate. Everson pediu desculpas ao torcedor pela atuação.