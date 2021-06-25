Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com duas falhas de Everson, Ceará vence o Atlético-MG no Castelão

O goleiro do Galo esteve diretamente envolvido nos gols que deram o triunfo ao Vozão...

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 21:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2021 às 21:10
Crédito: O Vozão soube se impor sobre o Galo e saiu vencedor no Castelão-(Felipe Santos/Ceará SC
Com um gol sofrido aos 49 minutos do segundo tempo, o Ceará derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, gols de Lima e Gabriel Lacerda para o Vozão, com Gabriel descontando para o Galo. Com o resultado, o Vozão subiu para a 11ª posição, com oito pontos, ficando colado no “G10”. O revés para o time mineiro significou ficar mais longe do G4. O Atlético permanece com 10 pontos, na sexta posição. A noite de futebol no Castelão teve destaque negativo para o goleiro Everson, que falhou nos gols cearenses, sendo responsável direto pelo placar final. O Vozão não fez uma grande partida, mas contou com os erros da defesa atleticana, que repete a má atuação do duelo contra a Chapecoense, ficando mais longe da liderança do campeonato. Everson foi o nome do primeiro tempo. Para o bem e para o mal O goleiro do Galo fez diversas defesas que evitaram os gols do Ceará. O desempenho seria suficiente para ser o melhor em campo do time mineiro. Porém, por uma falha do arqueiro atleticano na saída de bola, que sobrou para Lima marcar o primeiro gol da partida, a favor do Ceará. Everson foi o nome mais destacado, todavia, teve participação direta no gol do Vozão. Desfalques do Galo fazem falta, mas o Vozão não tem nada com isso Apesar de estar sem 14 atletas, o duelo com o Ceará foi mais um teste para o elenco do Galo. E, no primeiro tempo, a equipe não passou na avaliação e o Vozão soube aproveitar da fragilidade atleticana e se impôs, criando as melhores chances de gol. Arana sangrando, Cuca teve de improvisar, mas Galo volta melhor O lateral teve os pontos na cabeça abertos, de um corte sofrido no duelo com o Internacional e teve de ser substituído. Cuca colocou Calebe e deslocou Allan para a lateral. Com o time mais “torto”, o alvinegro melhorou e ameaçou o Ceará. Com quatro atacantes, o Galo chegou ao empate...Com um zagueiro O Ceará tentou controlar o jogo muito cedo, chamando o time mineiro para o seu campo e buscando o contra-ataque. Cuca colocou quatro jogadores mais ofensivos, mas quem deixou sua marca foi o zagueiro Gabriel, que deixou tudo igual no Castelão. Galo cheio de atacantes, Ceará, sem aproveitar os espaços A equipe mineira ficou muito ofensiva, dando espaços em sua defesa. Mas, o Vozão não soube aproveitar essa vantagem e não imprimia uma velocidade grande no seu contra-ataque, dando chances da defesa alvinegra se recompor. Outra falha de Everson, gol da vitória do Vozão O goleiro do Atlético-MG foi responsável direto nos dois gols sofridos pelo Galo. Gabriel Lacerda marcou aos 49 do segundo tempo após outro erro do arqueiro atleticano e garantiu os três pontos para o Ceará. Novo vacilo do Galo. Os erros estão se tornando frequentes Com um time cheio de problemas, o Atlético-MG teve forças para empatar o jogo. O Ceará não conseguia se aproveitar da fragilidade atleticana em alguns momentos do jogo para sair com os três pontos. Entretanto, as falhas do goleiro Everson e da equipe, foram cruciais para mais uma derrota atleticana que não conseguiu manter pelo menos o empate. Everson pediu desculpas ao torcedor pela atuação.
- Só pedir desculpas para o torcedor e os companheiros. Hoje infelizmente não foi uma noite feliz. Estava fazendo até uma boa partida, mas errei de novo no final. Infelizmente hoje foi um dia ruim, mas continuar trabalhando, levantar a cabeça. Vim aqui mesmo dar a cara a tapa, para assumir a responsabilidade da derrota hoje que foi toda responsabilidade minha. Próximos jogos Vozão e Galo jogam às 20h30 do domingo, 27 de junho, pela sétima rodada. O time cearense encara o São Paulo no Castelão, enquanto os mineiros irão à Vila Belmiro enfrentar o Santos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CEARÁ 2 X 1 ATLÉTICO-MGData: 24 de junho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Castelão, Fortaleza (CE)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza(ambos do RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Cartões amarelos: Guilherme Arana (ATL), Bruno Pacheco(CEA), Tchê Tchê (ATL)Cartões vermelhos:Gols: Lima, aos 2’-1ºT(1-0), Gabriel, aos 26’-2ºT(1-1), Gabriel Lacerda, aos 49’-2ºT(2-1) CEARÁ (Técnico: Guto Ferreira)​Vinicius Machado, Gabriel Dias, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon (Charles, aos 20’-2ºT), Fernando Sobral, Jorginho (Vina, aos 20’-2ºT), Mendoza e Lima(Wendson, aos 38’-2ºT); Saulo Mineiro (Yony González, aos 32’-2ºT). ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)Everson, Guga, Bueno (Réver, aos 23’-2ºT), Gabriel e Arana (Calebe, aos 8’-2ºT); Allan, Zaracho (Luiz Filipe, aos 16’-2ºT) e Tchê Tchê (Jair, aos 23’-2ºT); Hyoran (Felipe Felício-intervalo), Keno e Hulk

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dois acidentes deixam 5 feridos em Itapemirim e Rio Novo do Sul
Dois acidentes deixam cinco feridos no Sul do ES em menos de 12 horas
Polícia investiga atropelamento de cadela em Santa Maria de Jetibá
Vídeo mostra caminhonete atropelando cadela no ES; polícia investiga
Carteira de trabalho digital.
Carteira assinada segue valiosa, mas liberdade de escolha também passou a ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados