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futebol

Com duas eliminações no ano, Tiago Nunes não é mais o técnico do Ceará

Técnico deixa o Vozão após quedas na semifinal do Cearense e nas quartas da Copa do Nordeste...
LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2022 às 15:14

Publicado em 25 de Março de 2022 às 15:14

Um dia após a nova frustração do Ceará na temporada, dessa vez pela Copa do Nordeste, o clube se pronunciou para informar a saída do técnico Tiago Nunes depois do profissional ter dirigido a equipe em 32 duelos entre a temporada passada e o início de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO retrospecto geral do comandante Alvinegro pode não dar a real dimensão de como o clima de desconfiança se tornou suficientemente grande para justificar sua demissão já que, nos 32 jogos em questão, foram 14 vitórias, 11 empates e somente sete reveses. Estatística essa que coloca o aproveitamento de Tiago na casa dos 44%.
Porém, se a equipe não apresentava um alto número de reveses, confrontos de caráter decisivo onde o Ceará não correspondeu ao favoritismo atribuído foram determinantes. Primeiro, diante do Caucaia, na semifinal do estadual e, nesta semana, recebendo o CRB nas quartas do Nordestão.
Desta forma, nem mesmo a continuidade em uma competição de alto retorno financeiro Copa do Brasil foi capaz de "segurar" o profissional de 42 anos de idade que volta ao mercado.
Crédito: FelipeSantos/CearáSC

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