Com duas eliminações no ano, Tiago Nunes não é mais o técnico do Ceará

Um dia após a nova frustração do Ceará na temporada, dessa vez pela Copa do Nordeste, o clube se pronunciou para informar a saída do técnico Tiago Nunes depois do profissional ter dirigido a equipe em 32 duelos entre a temporada passada e o início de 2022.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSO retrospecto geral do comandante Alvinegro pode não dar a real dimensão de como o clima de desconfiança se tornou suficientemente grande para justificar sua demissão já que, nos 32 jogos em questão, foram 14 vitórias, 11 empates e somente sete reveses. Estatística essa que coloca o aproveitamento de Tiago na casa dos 44%.