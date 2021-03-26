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Com duas assistências no último jogo, Lucas Grafite comenta crescimento do Cianorte

Atacante entende que desempenhos até então demonstrados pela equipe possibilita acreditar em objetivos ambiciosos no Paranaense...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 10:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 10:34
Crédito: Atacante de 23 anos de idade tem três partidas defendendo o Cianorte (Divulgação/Cianorte
No último jogo disputado, o Cianorte entrou em campo pelo Campeonato Paranaense e conquistou um empate por 3 a 3 contra o Londrina, fora de casa.
Um dos destaques da partida foi Lucas Grafite, que participou de dois gols do Cianorte, dando duas assistências. Sobre o jogo, Lucas fez a seguinte avaliação:>Próximas partidas do Campeonato Paranaense- Sabíamos que o Londrina é uma equipe qualificada, assim como a nossa, e que seria um jogo aberto, com oportunidades para os dois times. Infelizmente acabamos sofrendo o empate no fim do jogo, mas conseguimos mostrar nossa força fora de casa.
Com o resultado, o Cianorte chegou a assumir provisoriamente a liderança do Paranaense (hoje é o segundo colocado, dois pontos atrás do FC Cascavel) e cresce a cada jogo no campeonato. Uma das causas, segundo Lucas, é a confiança na equipe que tem dado resultado e também ajudado ele e outros jogadores a mostrar o melhor futebol:
- Nós sabemos que é uma competição difícil, porém seguimos sonhando com coisas grandes no estadual.

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