Com duas assistências no último jogo, Lucas Grafite comenta crescimento do Cianorte

Crédito: Atacante de 23 anos de idade tem três partidas defendendo o Cianorte (Divulgação/Cianorte

No último jogo disputado, o Cianorte entrou em campo pelo Campeonato Paranaense e conquistou um empate por 3 a 3 contra o Londrina, fora de casa.

Um dos destaques da partida foi Lucas Grafite, que participou de dois gols do Cianorte, dando duas assistências. Sobre o jogo, Lucas fez a seguinte avaliação:>Próximas partidas do Campeonato Paranaense- Sabíamos que o Londrina é uma equipe qualificada, assim como a nossa, e que seria um jogo aberto, com oportunidades para os dois times. Infelizmente acabamos sofrendo o empate no fim do jogo, mas conseguimos mostrar nossa força fora de casa.

Com o resultado, o Cianorte chegou a assumir provisoriamente a liderança do Paranaense (hoje é o segundo colocado, dois pontos atrás do FC Cascavel) e cresce a cada jogo no campeonato. Uma das causas, segundo Lucas, é a confiança na equipe que tem dado resultado e também ajudado ele e outros jogadores a mostrar o melhor futebol: