Com dores no tornozelo, Rodrigo Nestor vira dúvida no São Paulo

O São Paulo pode ter mais um desfalque para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi. O volante Rodrigo Nestor está com dores no tornozelo direito após uma pancada sofrida contra o Red Bull Bragantino e virou dúvida contra o Colorado. Desde então, o jogador tem feito trabalhos complementares para recuperar a dor antes da partida. Caso não possa ser escalado, Rogério Ceni pode promover a entrada de Gabriel.
Já a dupla Rigoni e Calleri permaneceram no mesmo estágio da última quarta-feira (27). O primeiro fez parte do treinamento com o grupo, enquanto o camisa 30 seguiu fazendo atividades separado do elenco. Sendo assim, ambos continuam como dúvidas para domingo. O São Paulo, que ocupa a 13º colocação no Brasileirão com 34 pontos, retorna às atividades na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Será a penúltima atividade do elenco de Ceni nesta semana.