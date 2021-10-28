Com dores no tornozelo, Rodrigo Nestor vira dúvida no São Paulo

O São Paulo pode ter mais um desfalque para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi. O volante Rodrigo Nestor está com dores no tornozelo direito após uma pancada sofrida contra o Red Bull Bragantino e virou dúvida contra o Colorado. Desde então, o jogador tem feito trabalhos complementares para recuperar a dor antes da partida. Caso não possa ser escalado, Rogério Ceni pode promover a entrada de Gabriel.