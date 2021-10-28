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Com dores no tornozelo, Rodrigo Nestor vira dúvida no São Paulo

Volante sofreu uma pancada na derrota para o Red Bull Bragantino e vem fazendo trabalhos complementares. Tricolor enfrenta o Internacional no próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2021 às 15:15

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 15:15

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo pode ter mais um desfalque para a partida contra o Internacional, no próximo domingo (31), às 18h15, no Morumbi. O volante Rodrigo Nestor está com dores no tornozelo direito após uma pancada sofrida contra o Red Bull Bragantino e virou dúvida contra o Colorado. Desde então, o jogador tem feito trabalhos complementares para recuperar a dor antes da partida. Caso não possa ser escalado, Rogério Ceni pode promover a entrada de Gabriel.
Já a dupla Rigoni e Calleri permaneceram no mesmo estágio da última quarta-feira (27). O primeiro fez parte do treinamento com o grupo, enquanto o camisa 30 seguiu fazendo atividades separado do elenco. Sendo assim, ambos continuam como dúvidas para domingo. O São Paulo, que ocupa a 13º colocação no Brasileirão com 34 pontos, retorna às atividades na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda. Será a penúltima atividade do elenco de Ceni nesta semana.

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