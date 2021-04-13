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futebol

Com dores no adutor, Luciano será reavaliado pelo São Paulo nesta terça

Atacante sentiu nos últimos lances da partida e fará exames nesta terça-feira para saber a gravidade da lesão. Crespo falou sobre situação do camisa 11...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 23:00

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 23:00
Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net
Nos últimos momentos da vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, uma cena preocupou comissão técnica e torcedores do Tricolor. Luciano sentiu dores na coxa e acabou tendo que ser atendido pelo departamento médico ainda no gramado.
ATUAÇÕES: Léo Ortiz faz gol contra e São Paulo vence após boas mexidas de Crespo
Com dores no adutor da coxa esquerda, o camisa 11 será reavaliado nesta terça-feira e pode ser desfalque nas próximas rodadas da competição, ainda mais com o calendário apertado.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Vale destacar que o atacante estava fora dos últimos treinamentos por conta de problemas pessoais e chegou nesta segunda-feira na capital paulista. A situação foi ponderada pelo técnico Hernán Crespo na coletiva de imprensa. - Primeiro, sobre o Luciano, para mim é um grande jogador, que está passando por um momento particular difícil. Fisicamente, está sentindo isso e nós estamos todos juntos nessa situação. Depois chega o futebol, mas primeiro a pessoa, ele está passando um momento difícil. Vamos ver o que acontecerá amanhã, nos exames médicos - analisou o argentino.
Com a vitória nesta segunda, o Tricolor continua na liderança do Grupo B, com 13 pontos. Ainda sem saber se contará com Luciano, o clube do Morumbi enfrenta o Guarani, na próxima quarta-feira (14), às 21h30, em casa.

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