Com dores no adutor, Luciano será reavaliado pelo São Paulo nesta terça

Crédito: Paulo Pinto / saopaulofc.net

Nos últimos momentos da vitória do São Paulo por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, uma cena preocupou comissão técnica e torcedores do Tricolor. Luciano sentiu dores na coxa e acabou tendo que ser atendido pelo departamento médico ainda no gramado.

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Com dores no adutor da coxa esquerda, o camisa 11 será reavaliado nesta terça-feira e pode ser desfalque nas próximas rodadas da competição, ainda mais com o calendário apertado.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA Vale destacar que o atacante estava fora dos últimos treinamentos por conta de problemas pessoais e chegou nesta segunda-feira na capital paulista. A situação foi ponderada pelo técnico Hernán Crespo na coletiva de imprensa. - Primeiro, sobre o Luciano, para mim é um grande jogador, que está passando por um momento particular difícil. Fisicamente, está sentindo isso e nós estamos todos juntos nessa situação. Depois chega o futebol, mas primeiro a pessoa, ele está passando um momento difícil. Vamos ver o que acontecerá amanhã, nos exames médicos - analisou o argentino.