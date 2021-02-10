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futebol

Com dores no adutor, Gabriel Sara é desfalque do São Paulo contra o Ceará

Jogador participou do treino de ontem no Morumbi, mas se queixou de problemas musculares. Apesar de não ter os resultados dos exames, comissão técnica poupará o meia...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 18:10

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 18:10

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc
O São Paulo terá um desfalque para o confronto contra o Ceará, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. O meia Gabriel Sara reclamou de dores no adutor e foi cortado dos relacionados para o confronto.
São Paulo perto de anunciar Crespo: lembre os treinadores estrangeiros do Tricolor
A informação foi publicada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Sem o jogador de 21 anos, o técnico interino Marcos Vizolli deve escalar Tchê Tchê em seu lugar. Luan, que era dúvida, deve estar em campo.
SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOSendo assim, um provável time tem: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Sara realizará exames para saber a gravidade da lesão.
Com vários objetivos dentro da competição, o São Paulo trata o duelo contra o Ceará como fundamental para a sequência da temporada. Uma derrota pode custar a vaga do Tricolor no G4 do Brasileirão.

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