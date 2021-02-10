Com dores no adutor, Gabriel Sara é desfalque do São Paulo contra o Ceará

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc

O São Paulo terá um desfalque para o confronto contra o Ceará, nesta quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi. O meia Gabriel Sara reclamou de dores no adutor e foi cortado dos relacionados para o confronto.

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A informação foi publicada pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. Sem o jogador de 21 anos, o técnico interino Marcos Vizolli deve escalar Tchê Tchê em seu lugar. Luan, que era dúvida, deve estar em campo.

SIMULE OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOSendo assim, um provável time tem: Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Pablo. Sara realizará exames para saber a gravidade da lesão.