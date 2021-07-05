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Com dores na panturrilha, Miranda trabalha no Reffis e é dúvida para a próxima partida do São Paulo

Zagueiro teve mialgia na panturrilha esquerda e pode desfalcar a equipe contra o Internacional. O atleta vem de um histórico recente de problemas físicos...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:31

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 15:31
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc
No último domingo (4), durante a derrota contra o Red Bull Bragantino, o zagueiro e capitão do São Paulo, Miranda, deixou o campo no intervalo, após sentir um desconforto na panturrilha. Nesta segunda-feira (5), foi diagnosticado com uma mialgia na panturrilha esquerda e iniciou o trabalho de recuperação. Com isso, o atleta é dúvida para a próxima partida do time, na quarta-feira (7).CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O zagueiro vem de um histórico bem complicado de problemas físicos. Miranda voltou recentemente ao time do São Paulo, após se recuperar de um estiramento na coxa sofrido no dia 13 de junho, contra o Atlético Mineiro.
Voltando a jogar na última quarta-feira (30), contra o Corinthians, Miranda deixou o gramado já nos minutos finais da partida, alegando desgaste físico. O atleta foi submetido a avaliações diárias após o jogo e foi liberado para atuar contra o Red Bull Bragantino, no domingo (4).
Com o zagueiro substituído no intervalo devido às dores na panturrilha, o setor defensivo do São Paulo caiu de desempenho na partida e a equipe visitante virou o placar, saindo do Morumbi com a vitória por 2 a 1.O São Paulo, agora, enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, nesta quarta-feira (7), às 21h30. Jogando fora de casa e contra um adversário difícil, uma possível ausência de Miranda é uma grande baixa para equipe.
Por outro lado, o zagueiro Arboleda retornou da seleção equatoriana, eliminada da Copa América, e já deve estar à disposição da comissão técnica para enfrentar o Colorado.
Ainda sem vencer após nove jogos, o Tricolor precisa somar pontos para se recuperar e começar a subir na tabela. Até o momento, o time conquistou cinco pontos dos 27 disputados, com cinco empates e quatro derrotas.

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