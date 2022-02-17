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Possível desfalque

Com dores na coxa, Zaracho é dúvida no Galo para a final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo

Meia do Atlético-MG está sob observação e tem feito trabalhos leves na Cidade do Galo para avaliar sua situação para a partida de domingo, em Cuiabá

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 18:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 18:04
Atlético-MG
Zaracho, meia do Galo, pode ficar fora de jogo que vale título Crédito: Pedro Souza/Atlético
O Atlético-MG pode ter um desfalque muito importante para a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, domingo, 20 de fevereiro. O meia Zaracho reclamou de dores na coxa esquerda e virou dúvida para a final. O argentino está fazendo trabalhos leves e sendo monitorado pelo clube para deixá-lo em condições de atuar na Arena Pantanal, em Cuiabá.
Zaracho já estava se queixando de incômodo no local depois de deixar o jogo contra o América-MG, no último sábado, 12, pelo Campeonato Mineiro. Tanto que Antonio Mohamed, técnico atleticano, nem o relacionou para o jogo do Estadual contra o Athletic, na última terça-feira, 15. Caso Zaracho seja vetado, Savarino e Ademir são os maiores candidatos à vaga para compor o setor ofensivo do meio de campo do Galo.
O Atlético-MG só embarca para Cuiabá no sábado, 19, antes do duelo com o Flamengo. Ate lá, seguirá treinando na Cidade do Galo.

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