Com dores na coxa, Zaracho é dúvida no Galo para a final da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo

Zaracho, meia do Galo, pode ficar fora de jogo que vale título Crédito: Pedro Souza/Atlético

O Atlético-MG pode ter um desfalque muito importante para a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, domingo, 20 de fevereiro. O meia Zaracho reclamou de dores na coxa esquerda e virou dúvida para a final. O argentino está fazendo trabalhos leves e sendo monitorado pelo clube para deixá-lo em condições de atuar na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Zaracho já estava se queixando de incômodo no local depois de deixar o jogo contra o América-MG, no último sábado, 12, pelo Campeonato Mineiro. Tanto que Antonio Mohamed, técnico atleticano, nem o relacionou para o jogo do Estadual contra o Athletic, na última terça-feira, 15. Caso Zaracho seja vetado, Savarino e Ademir são os maiores candidatos à vaga para compor o setor ofensivo do meio de campo do Galo.