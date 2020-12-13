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futebol

Com dores na coxa, Luciano é substituído e vira dúvida

Atacante saiu de campo os 43 minutos do primeiro tempo do duelo contra o Corinthians após arrancada e Pablo o substituiu. Camisa onze vai passar por exames médicos...

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 20:45

LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 20:45
Crédito: Rubens Chiri
O atacante Luciano pode ser um desfalque para o São Paulo nas próximas partidas, O camisa onze saiu de campo aos 43 minutos da primeira etapa, após sentir dores no adutor da coxa direita, depois de uma arrancada no campo de ataque. Para o seu lugar, Fernando Diniz colocou Pablo. Luciano passará por exames médicos para saber a gravidade da lesão.
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Vice-artilheiro do elenco no ano, somente atrás de Brenner, Luciano soma 15 gols, sendo um dos grandes destaques da equipe na temporada. O problema é que a próxima partida do São Paulo é contra o vice-líder Atlético-MG, que está a quatro pontos atrás do Tricolor. O jogo será realizado na quarta-feira, às 21h39, no Estádio do Morumbi.

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