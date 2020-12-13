Com dores na coxa, Luciano é substituído e vira dúvida

O atacante Luciano pode ser um desfalque para o São Paulo nas próximas partidas, O camisa onze saiu de campo aos 43 minutos da primeira etapa, após sentir dores no adutor da coxa direita, depois de uma arrancada no campo de ataque. Para o seu lugar, Fernando Diniz colocou Pablo. Luciano passará por exames médicos para saber a gravidade da lesão.
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Vice-artilheiro do elenco no ano, somente atrás de Brenner, Luciano soma 15 gols, sendo um dos grandes destaques da equipe na temporada. O problema é que a próxima partida do São Paulo é contra o vice-líder Atlético-MG, que está a quatro pontos atrás do Tricolor. O jogo será realizado na quarta-feira, às 21h39, no Estádio do Morumbi.