Com dores na coxa, Luciano é substituído e vira dúvida

Crédito: Rubens Chiri

O atacante Luciano pode ser um desfalque para o São Paulo nas próximas partidas, O camisa onze saiu de campo aos 43 minutos da primeira etapa, após sentir dores no adutor da coxa direita, depois de uma arrancada no campo de ataque. Para o seu lugar, Fernando Diniz colocou Pablo. Luciano passará por exames médicos para saber a gravidade da lesão.

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