Com dores musculares, Luciano é desfalque do São Paulo na ida da final do Campeonato Paulista

O São Paulo terá um desfalque importante para a ida da final do Campeonato Paulista, às 22h desta quinta-feira (20), no Allianz Parque. O atacante Luciano voltou a sentir dores musculares e está fora da partida.
A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Eduardo Affonso, da 'ESPN', e confirmada pelo LANCE!. O camisa 11 já havia sido desfalque em jogos anteriores do Paulistão e da Libertadores. Jogou alguns minutos na vitória sobre o Mirassol e na derrota para o Racing.
Sendo assim, o técnico Hernán Crespo deve manter a escalação do trio de ataque que vem dando certo: Gabriel Sara, Benítez e Pablo. Com isso, um provável São Paulo tem: Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Daniel Alves, Luan, Liziero, Benítez, Gabriel Sara e Reinaldo; Pablo.
Luciano, agora, faz um tratamento para estar 100% no jogo de volta da final, no próximo domingo (23), às 16h, no Morumbi. Outra ausência na equipe é o atacante Eder, que vem se recuperando de um edema na coxa direita.