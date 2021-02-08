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Com dores musculares, Luan vira dúvida no São Paulo; Tchê Tchê treina na equipe titular

Volante fica fora do treinamento e realiza trabalhos internos no REFFIS. Caso o jovem não jogue, Tchê Tchê deve formar o meio-campo contra o Ceará, na quarta-feira...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2021 às 16:17
Crédito: Erico Leonan / saopaulofc.net
O São Paulo pode ter um problema na partida contra o Ceará, na próxima quarta-feira (10), às 21h, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luan sentiu dores musculares e não participou do treinamento com o restante da equipe na reapresentação.
Brenner entrou na lista: Veja as vendas mais caras da história do São Paulo
Quem entrou no seu lugar entre os titulares foi o volante Tchê Tchê, natural substituto do jogador. Já o atacante Pablo deve ficar com a vaga de Brenner, vendido ao Cincinnati FC, dos Estados Unidos, conforme noticiou o LANCE!. Com isso, um provável time tem: Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Tchê Tchê), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Pablo.
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃOQuem comandará o time é o técnico interino Marcos Vizolli, que vem dando os treinamentos desde a saída de Fernando Diniz. O treinador não jogou a toalha e ainda acredita no título brasileiro. Atualmente, o São Paulo é o quarto colocado, com 58 pontos, oito a menos que o líder Internacional.
- Não podemos esquecer que o campeonato ainda é longo, temos 15 pontos para serem disputados. Temos que pensar no próximo jogo. É importantíssimo, vamos atrás dos três pontos – afirmou ao canal oficial do São Paulo na internet.

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