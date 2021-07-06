Com dores, Miranda é desfalque do São Paulo contra o Internacional

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo terá o desfalque do zagueiro Miranda no confronto diante do Internacional, nesta quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O defensor não se recuperou de dores na panturrilha esquerda e não jogará diante do Colorado. Havia uma certa expectativa pela melhora do jogador no decorrer da semana, o que não aconteceu. Miranda foi substituído ainda no intervalo na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no domingo.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos O camisa 23 já havia ficado de fora da equipe por algumas partidas, devido a um estiramento na coxa. Ele voltou no empate sem gols contra o Corinthians. Sem Miranda, a zaga deve ser formada por Arboleda, Léo e Bruno Alves.