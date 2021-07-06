Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com dores, Miranda é desfalque do São Paulo contra o Internacional

Zagueiro não se recuperou de dores na panturrilha e não joga diante do Colorado, às 21h30, nesta quarta-feira, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 13:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 13:20
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo terá o desfalque do zagueiro Miranda no confronto diante do Internacional, nesta quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.
> GALERIA: Paulinho Boia, Junior Tavares… Confira os jogadores que estão emprestados pelo São Paulo
O defensor não se recuperou de dores na panturrilha esquerda e não jogará diante do Colorado. Havia uma certa expectativa pela melhora do jogador no decorrer da semana, o que não aconteceu. Miranda foi substituído ainda no intervalo na derrota por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no domingo.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos O camisa 23 já havia ficado de fora da equipe por algumas partidas, devido a um estiramento na coxa. Ele voltou no empate sem gols contra o Corinthians. Sem Miranda, a zaga deve ser formada por Arboleda, Léo e Bruno Alves.
O elenco ainda realizará mais um treinamento, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, horas antes da partida contra o Internacional. Na 17ª colocação do Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados, o Tricolor busca ainda a primeira vitória na competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Ramon Mapelli dos Santos (destaque) é procurado pela Justiça
Namorado de jovem morta em racha acumula histórico de ameaças e agiotagem no ES
Imagem de destaque
'Eu estava na sala com Trump e ouvi o som dos tiros': o relato do correspondente da BBC que testemunhou ataque

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados