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Eliminatórias

Com dor na região lombar, Neymar desfalca treino e vira dúvida na seleção

De acordo com o chefe do departamento médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, o atacante será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar a Bolívia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 18:41

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 18:41

O jogador de futebol Neymar
O jogador de futebol Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
O atacante Neymar virou dúvida na seleção brasileira para a partida contra a Bolívia, nesta sexta-feira, pela estreia nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. Ele sentiu dor na lombar durante o aquecimento nesta quarta, não participou do treino na Granja Comary e iniciou tratamento.
De acordo com o chefe do departamento médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, o atacante será reavaliado para saber se terá condições de enfrentar a Bolívia. "O Neymar sentiu uma dor na região lombar durante o aquecimento. Sem nenhuma história de trauma, ele foi retirado do treino, foi avaliado e já iniciou o tratamento na fisioterapia. Ele segue em tratamento, já foi medicado, mas essas próximas 24 horas serão muito impotantes para ver como ele vai se recuperar. Uma nova avaliação será feita antes do treino (de quinta) e vamos ter uma ideia um pouco melhor", afirmou o médico.
Sem Neymar, o técnico Tite escalou o meia Everton Ribeiro na formação principal no treino desta quarta. A outra mudança do treinador foi no meio de campo, por opção técnica: entrou Douglas Luiz no lugar de Bruno Guimarães.
Assim, a seleção titular no treino desta quarta teve: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton Cebolinha, Coutinho e Everton Ribeiro; Roberto Firmino.
A seleção brasileira viaja nesta quarta para São Paulo e treina nesta quinta na Neo Química Arena, palco da partida contra a Bolívia, na sexta à noite.

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