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Com dor muscular, Mbappé é dúvida para jogo do Campeonato Francês

Atacante não treina com o Paris Saint-Germain desde o duelo contra o Brestn o último sábado. Lionel Messi pode liderar o ataque diante do Reims neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 10:39

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 10:39

Com dores no músculo adutor esquerdo, o atacante Kylian Mbappé é dúvida pelo Paris Saint-Germain para enfrentar o Reims, pelo Campeonato Francês, neste domingo. O atleta sentiu o problema após o duelo contra o Brest, no último sábado, e não treina desde então.O jogador será novamente avaliado nesta sexta-feira para saber se terá condições de entrar em campo pela Ligue 1. Até o momento, o camisa sete só perdeu dois jogos oficiais, sendo um por conta de uma infecção e outro por acúmulo de cartões amarelos.
> Veja a tabela do Campeonato Francês
Caso Mbappé não entre em campo, Mauricio Pochettino deve ter um pouco de dor de cabeça para pensar no setor ofensivo. Além do francês, Neymar não está apto para entrar em campo e a expectativa de retorno do brasileiro é para o dia 31 de janeiro, contra o Nice, pela Copa da França.
Apesar dos problemas, o comandante deverá contar novamente com Lionel Messi, mas ainda não se sabe se o camisa 30 irá aguentar os 90 minutos após se recuperar da Covid-19 e não entrar em campo com a camisa do PSG desde o último dia 22 de dezembro.
Crédito: MbappésentiuproblemanoadutorapósojogodiantedoBrest(Foto:STEPHANEDESAKUTIN/AFP

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